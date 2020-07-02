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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1482148314841485

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:37

  ЛАД написав:
  Uppi написав:
  ЛАД написав:.....
Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы. :)

Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?
И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .

Вы иногда задаёте совершенно удивительные вопросы. :)
А зачем вообще работают любые НИИ - математические, физические, биологические, медицинские, ...?
Своим вопросом Вы подтверждаете моё мнение, высказанное в том посте.
И подтверждаете правильность упоминания песни Галича. :)

Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало".
Да совершенно верно все эти НИИ что разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?
Uppi
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.04.20
Подякував: 17 раз.
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