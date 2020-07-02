ЛАД написав:Uppi написав:
Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?
И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Вы иногда задаёте совершенно удивительные вопросы.
А зачем вообще работают любые НИИ - математические, физические, биологические, медицинские, ...?
Своим вопросом Вы подтверждаете моё мнение, высказанное в том посте.
И подтверждаете правильность упоминания песни Галича.
Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало".
Да совершенно верно все эти НИИ что разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?