ЛАД написав:..... Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы.
Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Вы иногда задаёте совершенно удивительные вопросы. А зачем вообще работают любые НИИ - математические, физические, биологические, медицинские, ...? Своим вопросом Вы подтверждаете моё мнение, высказанное в том посте. И подтверждаете правильность упоминания песни Галича.
Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало". Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 03 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают .
у вас какая-то странная логика.. Они что все должны разрабатывать вакцину от короновируса? Сфера деятельности у таких лабораторий не ограничивается только лишь ковид-19. Они могут заниматься множеством вещей, от сельскохозяйственной, ветеринарной деятельности до медицинских, таких как апробация прививок от гриппа например.