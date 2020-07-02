Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

2 июля 2020 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что обнаружение на прошлой неделе слегка повышенного уровня радиации в Северной Европе связано или с работающим атомным реактором, или с реактором, который находится на техническом обслуживании, однако его конкретное местонахождение определить пока не удалось.МАГАТЭ считает маловероятным, что выброс был связан с переработкой или хранением ядерного топлива, использованием радиоактивных веществ в промышленности или медицине.Так, Эстония, Финляндия и Швеция сообщили, что речь идет об изотопах цезия и рутения, а также некоторых других радионуклидов. 37 европейских государств, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Россия и Украина, по запросу МАГАТЭ сообщили, что у них аварий не возникало. Еще 10 государств, среди которых США, Канада и Япония, добровольно отчитались перед МАГАТЭ.МАГАТЭ ожидает, что источник выброса радионуклидов в атмосферу будет выявлен после получения информации от государства, где это произошло.