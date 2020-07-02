ЛАД написав:..... Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы.
Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Вы иногда задаёте совершенно удивительные вопросы. А зачем вообще работают любые НИИ - математические, физические, биологические, медицинские, ...? Своим вопросом Вы подтверждаете моё мнение, высказанное в том посте. И подтверждаете правильность упоминания песни Галича.
Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало". Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 03 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают .
у вас какая-то странная логика.. Они что все должны разрабатывать вакцину от короновируса? Сфера деятельности у таких лабораторий не ограничивается только лишь ковид-19. Они могут заниматься множеством вещей, от сельскохозяйственной, ветеринарной деятельности до медицинских, таких как апробация прививок от гриппа например.
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2 июля 2020 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что обнаружение на прошлой неделе слегка повышенного уровня радиации в Северной Европе связано или с работающим атомным реактором, или с реактором, который находится на техническом обслуживании, однако его конкретное местонахождение определить пока не удалось.
МАГАТЭ считает маловероятным, что выброс был связан с переработкой или хранением ядерного топлива, использованием радиоактивных веществ в промышленности или медицине.
Так, Эстония, Финляндия и Швеция сообщили, что речь идет об изотопах цезия и рутения, а также некоторых других радионуклидов. 37 европейских государств, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Россия и Украина, по запросу МАГАТЭ сообщили, что у них аварий не возникало. Еще 10 государств, среди которых США, Канада и Япония, добровольно отчитались перед МАГАТЭ.
МАГАТЭ ожидает, что источник выброса радионуклидов в атмосферу будет выявлен после получения информации от государства, где это произошло.