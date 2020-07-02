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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1482148314841485

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:37

  ЛАД написав:
  Uppi написав:
  ЛАД написав:.....
Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы. :)

Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?
И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .

Вы иногда задаёте совершенно удивительные вопросы. :)
А зачем вообще работают любые НИИ - математические, физические, биологические, медицинские, ...?
Своим вопросом Вы подтверждаете моё мнение, высказанное в том посте.
И подтверждаете правильность упоминания песни Галича. :)

Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало".
Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?
Востаннє редагувалось Uppi в П'ят 03 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:49

  Uppi написав:ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?


Так какова цель ? Если знаете, то пишите сразу чем занимаются, а если не знаете, пишите, что я не знаю.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:51

  freeze написав:
  Uppi написав:ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?


Так какова цель ? Если знаете, то пишите сразу чем занимаются, а если не знаете, пишите, что я не знаю.

У вас в Одессе есть , можете сами полюбопытствовать , зайти в гости и напросится на экскурсию. Тем более вы же специалист .
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:00

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?


Так какова цель ? Если знаете, то пишите сразу чем занимаются, а если не знаете, пишите, что я не знаю.

У вас в Одессе есть , можете сами полюбопытствовать , зайти в гости и напросится на экскурсию. Тем более вы же специалист .


Я знаю, что есть, в двух километрах от моего дома.
Туда просто так не зайдешь в гости. Это режимный объект.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают .

у вас какая-то странная логика.. Они что все должны разрабатывать вакцину от короновируса? Сфера деятельности у таких лабораторий не ограничивается только лишь ковид-19. Они могут заниматься множеством вещей, от сельскохозяйственной, ветеринарной деятельности до медицинских, таких как апробация прививок от гриппа например.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:17

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах
Одужало - 20 558 (+505)
Загинуло - 1 212(+27)
Підозри - 92 421 (+1 245)


Скажите, пожалуйста, откуда источник данных по умершим ?
Встретилась заметка
https://opendatabot.ua/blog/447-death-s ... ybcBfsnB1k

Заглянул на сайт Госстата
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 220_u.html

Там учета по COVID-19 не нашел. А данные по пневмонии и гриппу не обновляются.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:41

Re: млрды

  safonovstanislav написав:и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались

Та, выделяют десятками млрдов. и "успешно" осваивают. только успех на множестве других пунктов, кроме цели выделения
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:51

Uppi правильно поднял/ла вопрос об американских лабораториях в Украине.

Их существованием озабочены такие авторитетные в Украине издания, как
- EADaily (статья от "26 мая 2020" - https://eadaily.com/ru/news/2020/05/26/ ... -kontrakta),
- Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) (статья от "22 Мая 2020" - https://riafan.ru/1278542-biolaboratori ... -pentagona),
- известнейший защитник всех граждан Украины, кум сами знаете кого, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук (опубликовано "15 апреля 2020" на оффсайте партии - https://zagittya.com.ua/news/zajavlenij ... torij.html).


Справочно об изданиях с их же страниц:
Информационное агентство Eurasia Daily (EADaily) было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.

Собственные корреспонденты и обозреватели EADaily работают в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на Украине, в Грузии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Агентство EADaily специализируется на сборе экспертных оценок, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки.

Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС 77−63 062 от 10 сентября 2015 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

https://eadaily.com/ru/information/about/

Федеральное агентство новостей

Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) – современный интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и в мире. Оперативное и разностороннее освещение актуальных событий, интервью с политиками, эксклюзивные материалы из горячих точек: Riafan.ru предлагает своим читателям полноценную информационную картину дня.

Главный офис редакции находится в Санкт-Петербурге. В Москве агентство также располагает представительством, где работают штатные репортеры и аналитики.

https://riafan.ru/page/o-nas

Большое журналистское расследование на эту тему вышло еще "1 Травня 2020" - https://ms.detector.media/manipulyatsii ... skii-feik/, но оно вряд ли заинтересует сторонников заговора "масонов и рептилоидов".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:35

  flyman написав:
  stryzhko написав:"Польща з 3 липня знову запроваджує карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, — Dziennik Ustaw

У документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну."(c)

а пішком/машином/бусом?


теперь только так:

:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

2 июля 2020 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что обнаружение на прошлой неделе слегка повышенного уровня радиации в Северной Европе связано или с работающим атомным реактором, или с реактором, который находится на техническом обслуживании, однако его конкретное местонахождение определить пока не удалось.

МАГАТЭ считает маловероятным, что выброс был связан с переработкой или хранением ядерного топлива, использованием радиоактивных веществ в промышленности или медицине.

Так, Эстония, Финляндия и Швеция сообщили, что речь идет об изотопах цезия и рутения, а также некоторых других радионуклидов. 37 европейских государств, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Россия и Украина, по запросу МАГАТЭ сообщили, что у них аварий не возникало. Еще 10 государств, среди которых США, Канада и Япония, добровольно отчитались перед МАГАТЭ.

МАГАТЭ ожидает, что источник выброса радионуклидов в атмосферу будет выявлен после получения информации от государства, где это произошло.

https://www.iaea.org/newscenter/pressre ... actor-iaea
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