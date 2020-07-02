Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:47

Uppi написав: Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории? Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?

Ну вы даёте.да ведь совершенно понятно. что все эти лаборатирии сейчас разрабатывают вакцины от короны.остальное только несколько часов в сутки по распоряжению свыше. всё отложено.Ведь сначала нужно решить текущую проблему, а потом авторские и устаревшие.На нашей территории арендуют помещения за большие деньги. мы получаем прибыль.а также создают эффект присутствия союзника. чтобы оттеснить других желающих.причём аренду они оплатили уже давно и вперёд, поэтому менять ничего не получится.И если у них получится хорошая вакцина . то сразу поставят в Киев самым нуждающимся высокопоставленным особам.Причём даже для президентов и премьеров будет вариант без укола в виде таблетки.Чем вам не угодил прогресс. всё идёт по плану. ждать осталось недолго.нужно ещё месяца 2-3 на жёстком карантине просидеть всего то и потом всей страной восстановим упавшую экономику.и не только свою, но и польскую и даже американскую.В Украине останется максимум миллионов 10 населения на месте, остальные увеличат валютные поступления заробитчанством примерно до 45 миллиардов в год. в 2021 год. не спешите.в этом ещё нам прийдётся посидеть без денег и без много ещё чего.