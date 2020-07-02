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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1483148414851486

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По данным исследования из 25 европейских стран, у большей части детей, включая младенцев, COVID-19 протекает в легкой форме, но у 8% все же развивается тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии и респираторной поддержки: https://bit.ly/2VEcSzu
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:15

  Uppi написав:Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало".

власне цим ви тут і займаєтеся - то шарікови всі вам тут, то ще хтось. а ви прям тут така принцеса на білій клячі. так що скористайтеся самі своєю порадою - дзеркало вам в поміч. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а пішком/машином/бусом?

Тебе можно пролететь
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?


Ну вы даёте.да ведь совершенно понятно. что все эти лаборатирии сейчас разрабатывают вакцины от короны.остальное только несколько часов в сутки по распоряжению свыше. всё отложено.Ведь сначала нужно решить текущую проблему, а потом авторские и устаревшие.На нашей территории арендуют помещения за большие деньги. мы получаем прибыль.а также создают эффект присутствия союзника. чтобы оттеснить других желающих.причём аренду они оплатили уже давно и вперёд, поэтому менять ничего не получится.И если у них получится хорошая вакцина . то сразу поставят в Киев самым нуждающимся высокопоставленным особам.Причём даже для президентов и премьеров будет вариант без укола в виде таблетки.Чем вам не угодил прогресс. всё идёт по плану. ждать осталось недолго.нужно ещё месяца 2-3 на жёстком карантине просидеть всего то и потом всей страной восстановим упавшую экономику.и не только свою, но и польскую и даже американскую.В Украине останется максимум миллионов 10 населения на месте, остальные увеличат валютные поступления заробитчанством примерно до 45 миллиардов в год. в 2021 год. не спешите.в этом ещё нам прийдётся посидеть без денег и без много ещё чего.
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