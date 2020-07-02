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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1483148414851486

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По данным исследования из 25 европейских стран, у большей части детей, включая младенцев, COVID-19 протекает в легкой форме, но у 8% все же развивается тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии и респираторной поддержки: https://bit.ly/2VEcSzu
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:15

  Uppi написав:Когда у стороны нет аргументов и правильной позиции всегда проще перейти на личности и кого в чем то обвинить . Как говорится "нужно чаще смотреться в зеркало".

власне цим ви тут і займаєтеся - то шарікови всі вам тут, то ще хтось. а ви прям тут така принцеса на білій клячі. так що скористайтеся самі своєю порадою - дзеркало вам в поміч. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а пішком/машином/бусом?

Тебе можно пролететь
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?


Ну вы даёте.да ведь совершенно понятно. что все эти лаборатирии сейчас разрабатывают вакцины от короны.остальное только несколько часов в сутки по распоряжению свыше. всё отложено.Ведь сначала нужно решить текущую проблему, а потом авторские и устаревшие.На нашей территории арендуют помещения за большие деньги. мы получаем прибыль.а также создают эффект присутствия союзника. чтобы оттеснить других желающих.причём аренду они оплатили уже давно и вперёд, поэтому менять ничего не получится.И если у них получится хорошая вакцина . то сразу поставят в Киев самым нуждающимся высокопоставленным особам.Причём даже для президентов и премьеров будет вариант без укола в виде таблетки.Чем вам не угодил прогресс. всё идёт по плану. ждать осталось недолго.нужно ещё месяца 2-3 на жёстком карантине просидеть всего то и потом всей страной восстановим упавшую экономику.и не только свою, но и польскую и даже американскую.В Украине останется максимум миллионов 10 населения на месте, остальные увеличат валютные поступления заробитчанством примерно до 45 миллиардов в год. в 2021 год. не спешите.в этом ещё нам прийдётся посидеть без денег и без много ещё чего.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:07

Тут переживали о судьбе Елены:
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878645-olena-zelenska-oduzhala-vid-covid-19
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:38

  ЛАД написав:Тут переживали о судьбе Елены:
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878645-olena-zelenska-oduzhala-vid-covid-19

Как раз родители включили телевизор новости посмотреть, и тут эта мадама в новостях: в помещении, человек 100 народу (в основном журналисты) и она через них проходит БЕЗ МАСКИ. Её оштрафуют на 17000 грн? Вряд ли.
После увиденного: склоняюсь к мысли что она не болела
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЯЧитатель написав:
  ЛАД написав:Тут переживали о судьбе Елены:
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878645-olena-zelenska-oduzhala-vid-covid-19

Как раз родители включили телевизор новости посмотреть, и тут эта мадама в новостях: в помещении, человек 100 народу (в основном журналисты) и она через них проходит БЕЗ МАСКИ. Её оштрафуют на 17000 грн? Вряд ли.
После увиденного: склоняюсь к мысли что она не болела


Обычный тупой пиар-ход от Ермака.
Ничем она не болела, наглая глупая ложь.
В эпоху анонимных телеграмм-каналов, когда рассказывается все самое личное, ни один человек не отписался, что видел Зеленскую в больнице.
Плюс все родственники и окружение никак не пострадали, такого не бывает.
Путин так не шифровал своих дочерей, как Зеленская свою якобы болезнь.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:57

  ЛАД написав:Речь идёт о более-менее свободных поездках, в т.ч. и туристических. Практически весь ЕС для нас закрыт.
Вот статья о сегодняшней ситуации - https://kurs.com.ua/novost/186363-populjarnie-kurorti-gotovi-otkritsja-izmenenija.


Хорватии нет в статье, а туда едут.
Понятно, что это не тот ЕС немного, но все же.

Венгрия к себе пускает, но только чуть чуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://tech.liga.net/technology/novost ... imi-botami

Информационная деятельность ботофермы была направлена на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию Киева

В Бердянске правоохранители заблокировали деятельность антиукраинской ботофермы, которая входила в управляемую из России межрегиональную сеть. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Информационные вбросы, которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:10

Есть и такой взгляд на сегодняшнюю ситуацию:
Глава клиники инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино, доктор Маттео Бассетти заявил, что вирус стал ослабевать, возможно, из-за генетических мутаций. Об этом сообщает The Telegraph

https://focus.ua/world/457610-italianskii_vrach_govorit_chto_koronavirus_mutiroval_i_mozhet_ischeznut_do_poiavleniia_vaktsiny
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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