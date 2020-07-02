По данным исследования из 25 европейских стран, у большей части детей, включая младенцев, COVID-19 протекает в легкой форме, но у 8% все же развивается тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии и респираторной поддержки: https://bit.ly/2VEcSzu
Uppi написав:Да совершенно верно все эти НИИ что то разрабатывают отсюда вопрос что они, биолаборатории разрабатывают . Вы бы вместо стандартного булинга просто поинтересовались бы этим и ответили нам например какова цель биолабораторий Америки на нашей территории?
Ну вы даёте.да ведь совершенно понятно. что все эти лаборатирии сейчас разрабатывают вакцины от короны.остальное только несколько часов в сутки по распоряжению свыше. всё отложено.Ведь сначала нужно решить текущую проблему, а потом авторские и устаревшие.На нашей территории арендуют помещения за большие деньги. мы получаем прибыль.а также создают эффект присутствия союзника. чтобы оттеснить других желающих.причём аренду они оплатили уже давно и вперёд, поэтому менять ничего не получится.И если у них получится хорошая вакцина . то сразу поставят в Киев самым нуждающимся высокопоставленным особам.Причём даже для президентов и премьеров будет вариант без укола в виде таблетки.Чем вам не угодил прогресс. всё идёт по плану. ждать осталось недолго.нужно ещё месяца 2-3 на жёстком карантине просидеть всего то и потом всей страной восстановим упавшую экономику.и не только свою, но и польскую и даже американскую.В Украине останется максимум миллионов 10 населения на месте, остальные увеличат валютные поступления заробитчанством примерно до 45 миллиардов в год. в 2021 год. не спешите.в этом ещё нам прийдётся посидеть без денег и без много ещё чего.
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.
Как раз родители включили телевизор новости посмотреть, и тут эта мадама в новостях: в помещении, человек 100 народу (в основном журналисты) и она через них проходит БЕЗ МАСКИ. Её оштрафуют на 17000 грн? Вряд ли. После увиденного: склоняюсь к мысли что она не болела
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, — говорится в сообщении.
Как раз родители включили телевизор новости посмотреть, и тут эта мадама в новостях: в помещении, человек 100 народу (в основном журналисты) и она через них проходит БЕЗ МАСКИ. Её оштрафуют на 17000 грн? Вряд ли. После увиденного: склоняюсь к мысли что она не болела
Обычный тупой пиар-ход от Ермака. Ничем она не болела, наглая глупая ложь. В эпоху анонимных телеграмм-каналов, когда рассказывается все самое личное, ни один человек не отписался, что видел Зеленскую в больнице. Плюс все родственники и окружение никак не пострадали, такого не бывает. Путин так не шифровал своих дочерей, как Зеленская свою якобы болезнь.
Информационная деятельность ботофермы была направлена на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию Киева
В Бердянске правоохранители заблокировали деятельность антиукраинской ботофермы, которая входила в управляемую из России межрегиональную сеть. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Информационные вбросы, которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.