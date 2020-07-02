Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.
Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки. Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.
Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.
Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки. Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.
интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Информационная деятельность ботофермы была направлена на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию Киева .... Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Информационные вбросы, которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
Похоже, сегодня такая деятельность направлена на создание наплевательских настроений и, по-прежнему, на дискредитацию действий украинской власти.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 лип, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад. Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.
Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.
Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки. Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.
Интересно. А где смотрите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад. Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.
но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов