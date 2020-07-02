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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1484148514861487 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:27 justit написав: ЛАД написав: Речь идёт о более-менее свободных поездках, в т.ч. и туристических. Практически весь ЕС для нас закрыт.

Вот статья о сегодняшней ситуации - https://kurs.com.ua/novost/186363-populjarnie-kurorti-gotovi-otkritsja-izmenenija . Речь идёт о более-менее свободных поездках, в т.ч. и туристических. Практически весь ЕС для нас закрыт.Вот статья о сегодняшней ситуации -



Хорватии нет в статье, а туда едут.

Понятно, что это не тот ЕС немного, но все же.



Венгрия к себе пускает, но только чуть чуть. Хорватии нет в статье, а туда едут.Понятно, что это не тот ЕС немного, но все же.Венгрия к себе пускает, но только чуть чуть.



Режим тимчасового в’їзду

В’їзд в Угорщину громадян України заборонено.

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:31 varlo написав: adeges написав: если добавите, будет нагляднее если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно. Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.



Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.

Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть. Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4282 раз. Подякували: 6897 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:34 freeze написав: varlo написав: adeges написав: если добавите, будет нагляднее если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно. Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.



Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.

Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть. Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.



интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3215 З нами з: 14.03.06 Подякував: 195 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:51 Alex2007 написав: https://tech.liga.net/technology/novosti/jitel-berdyanska-upravlyal-500-prorossiyskimi-botami



Информационная деятельность ботофермы была направлена на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию Киева

....

Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Информационные вбросы, которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти. https://tech.liga.net/technology/novosti/jitel-berdyanska-upravlyal-500-prorossiyskimi-botami

Похоже, сегодня такая деятельность направлена на создание наплевательских настроений и, по-прежнему, на дискредитацию действий украинской власти. Похоже, сегодня такая деятельность направлена на создание наплевательских настроений и, по-прежнему, на дискредитацию действий украинской власти. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 лип, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:53 Uppi написав: Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?

И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии . Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .



Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.

Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.

Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек. Libo 2

Повідомлень: 8212 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 4003 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 00:01 Libo

Вам бы галоперидольчику принять. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 00:02 freeze написав: varlo написав: adeges написав: если добавите, будет нагляднее если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно. Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.



Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.

Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть. Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.

Интересно.

А где смотрите? Интересно.А где смотрите? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 00:53 Libo написав: Uppi написав: Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?

И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии . Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .



Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.

Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.

Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.

но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов promyshlennik Повідомлень: 53 З нами з: 27.02.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 04:28 promyshlennik написав: но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов

Побольше опилково-гнилостных ресурсов читайте. В самом свежем выпуске говорят, все заболевшие за поребриком обнулились, тьфу ты, вылечилисЬ! Побольше опилково-гнилостных ресурсов читайте. В самом свежем выпуске говорят, все заболевшие за поребриком обнулились, тьфу ты, вылечилисЬ! https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 663 З нами з: 23.07.18 Подякував: 196 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1484148514861487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09