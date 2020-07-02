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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1484148514861487

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:27

  justit написав:
  ЛАД написав:Речь идёт о более-менее свободных поездках, в т.ч. и туристических. Практически весь ЕС для нас закрыт.
Вот статья о сегодняшней ситуации - https://kurs.com.ua/novost/186363-populjarnie-kurorti-gotovi-otkritsja-izmenenija.


Хорватии нет в статье, а туда едут.
Понятно, что это не тот ЕС немного, но все же.

Венгрия к себе пускает, но только чуть чуть.

:?:
Режим тимчасового в’їзду
В’їзд в Угорщину громадян України заборонено.

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:31

  varlo написав:
  adeges написав:если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.


Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.
Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:34

  freeze написав:
  varlo написав:
  adeges написав:если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.


Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.
Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.


интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:51

  Alex2007 написав:https://tech.liga.net/technology/novosti/jitel-berdyanska-upravlyal-500-prorossiyskimi-botami

Информационная деятельность ботофермы была направлена на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию Киева
....
Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов. Информационные вбросы, которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

Похоже, сегодня такая деятельность направлена на создание наплевательских настроений и, по-прежнему, на дискредитацию действий украинской власти.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 лип, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:53

  Uppi написав:Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?
И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .


Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.
Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:01

Libo
Вам бы галоперидольчику принять.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:02

  freeze написав:
  varlo написав:
  adeges написав:если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.


Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.
Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.

Интересно.
А где смотрите?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:53

  Libo написав:
  Uppi написав:Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ?
И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .


Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад.
Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.
:lol: :lol: :lol:

но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов :lol: :lol:
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 04:28

  promyshlennik написав:но что-то косит пока только ястребов, а не двуглавых орлов :lol: :lol:

Побольше опилково-гнилостных ресурсов читайте. В самом свежем выпуске говорят, все заболевшие за поребриком обнулились, тьфу ты, вылечилисЬ!
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