Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:34

freeze написав: varlo написав: adeges написав: если добавите, будет нагляднее если добавите, будет нагляднее

Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно. Я бы добавил, если бы приходила такая информация в Телеграмме. Самому интересно.



Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.

Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть. Если кому-то интересно, могу отслеживать этот показатель по количеству госпитализированных за сутки.Записываю себе на листик эти данные с начала карантина в Украине, могу сбить недельные средние и по месяцам. Как-то действительно в виде графиков не встречал, но данные такие есть.



интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших интересно. полагаю, что идет практически стабильный прирост последний месяц: более стабильный, чем рост регистрации заболевших

