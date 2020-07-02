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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так все-таки, если во врачебном (медицинском) свидетельстве о смерти присутствует код по МКБ-10 (МКХ-10) U07.1 COVID-19 (вирус идентифицирован) и Госстат не публикует эту официальную статистику, то насколько достоверной является размещаемая здесь информация ? Интересно код U07.1 в принципе проставляют как причину смерти ?
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:50
Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:55
Как сказал Броневой-Мюллер - Верить нельзя никому.
Но поскольку в каждой стране используется единая методика, то можно отслеживать достаточно чётко относительные изменения.
Насколько я знаю в Италии, в Великобритании, сейчас в Мексике и Бразилии любого умершего коронавирусника записывают как умершего коронавирусника.
А вот крепкий славянский иммунитет вызван, думаю, в том числе, что часть умерших коронавирусников записывают как умерших по другим причинам. Наследство Семашко )))
Не читаю Будивельника и Trast.
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