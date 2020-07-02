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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1485148614871488

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так все-таки, если во врачебном (медицинском) свидетельстве о смерти присутствует код по МКБ-10 (МКХ-10) U07.1 COVID-19 (вирус идентифицирован) и Госстат не публикует эту официальную статистику, то насколько достоверной является размещаемая здесь информация ? Интересно код U07.1 в принципе проставляют как причину смерти ?

https://xn---10-9cd8bl.com/U00-U85/U00-U49/U07
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:50

  tumos написав:Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html


Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:55

  tumos написав:то насколько достоверной является размещаемая здесь информация ?


Как сказал Броневой-Мюллер - Верить нельзя никому.

Но поскольку в каждой стране используется единая методика, то можно отслеживать достаточно чётко относительные изменения.

Насколько я знаю в Италии, в Великобритании, сейчас в Мексике и Бразилии любого умершего коронавирусника записывают как умершего коронавирусника.
А вот крепкий славянский иммунитет вызван, думаю, в том числе, что часть умерших коронавирусников записывают как умерших по другим причинам. Наследство Семашко )))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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