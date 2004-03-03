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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1485148614871488

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так все-таки, если во врачебном (медицинском) свидетельстве о смерти присутствует код по МКБ-10 (МКХ-10) U07.1 COVID-19 (вирус идентифицирован) и Госстат не публикует эту официальную статистику, то насколько достоверной является размещаемая здесь информация ? Интересно код U07.1 в принципе проставляют как причину смерти ?

https://xn---10-9cd8bl.com/U00-U85/U00-U49/U07
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:50

  tumos написав:Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html


Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:55

  tumos написав:то насколько достоверной является размещаемая здесь информация ?


Как сказал Броневой-Мюллер - Верить нельзя никому.

Но поскольку в каждой стране используется единая методика, то можно отслеживать достаточно чётко относительные изменения.

Насколько я знаю в Италии, в Великобритании, сейчас в Мексике и Бразилии любого умершего коронавирусника записывают как умершего коронавирусника.
А вот крепкий славянский иммунитет вызван, думаю, в том числе, что часть умерших коронавирусников записывают как умерших по другим причинам. Наследство Семашко )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:08

  freeze написав:
  tumos написав:Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html


Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.

Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно
Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:09

  freeze написав:Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.


Вероятно в ВОЗ данные поступают из Минздрава, а в Госстат - из Минюста.
Первоисточником является Минздрав, его медицинское свидетельство о смерти. Если Минздрав информирует ВОЗ, то дублируется ли эта информация на сайте Минздрава ? Если нет, то почему ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 04 лип, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:19

Так, по количеству госпитализированных коронавирусников.
Это зачитывается министром здравоохранения на ежедневном брифинге среди других цифр.
Никаких графиков по этому поводу и слежения за этим показателем действительно не встречал.

Так что кому интересно, то цифры такие.
Не буду переписывать ежедневные данные с марта месяца, для краткости по неделям - среднее количество госпитализированных коронавирусников за сутки на указанной неделе.

С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.

11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 4.07 - 197

То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.

Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных
Март округлим с началом апреля.

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые четыре дня) - 206

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 3 июля - 229
5. 27 июня - 228
6. 2 июля - 221
7. 24 июня - 217
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:27

  safonovstanislav написав:Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно


Какие горы трупов ?
Страна-то большая, один труп получается на 368 кв.км, ни о чём, попробуй его встретить :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:32

  tumos написав:Если Минздрав информирует ВОЗ, то дублируется ли эта информация на сайте Минздрава ? Если нет, то почему ?


Дублируется.

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan ... a-covid-19
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