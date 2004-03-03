Додано: Суб 04 лип, 2020 16:19

Так, по количеству госпитализированных коронавирусников.

Это зачитывается министром здравоохранения на ежедневном брифинге среди других цифр.

Никаких графиков по этому поводу и слежения за этим показателем действительно не встречал.



Так что кому интересно, то цифры такие.

Не буду переписывать ежедневные данные с марта месяца, для краткости по неделям - среднее количество госпитализированных коронавирусников за сутки на указанной неделе.



С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.



11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки

5.04 - 12.04 - 81

13.04 - 19.04 - 108

20.04 - 26.04 - 108

27.04 - 3.05 - 116

4.04 - 10.05 - 182

11.05 - 17.05 - 147

18.05 - 24.05 - 108

25.05 - 31.05 - 103

1.06 - 7.06 - 118

8.06 - 14.06 - 118

15.06 - 21.06 - 165

22.06 - 28.06 - 197

29.06 - 4.07 - 197



То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.



Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных

Март округлим с началом апреля.



март - 20

апрель - 103

май - 132

июнь - 151

июль(пока первые четыре дня) - 206



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313

2. 8 мая - 237

3. 28 июня - 233

4. 3 июля - 229

5. 27 июня - 228

6. 2 июля - 221

7. 24 июня - 217

Не читаю Будивельника и Trast.