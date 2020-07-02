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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18
Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28
freeze написав:
Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Сценаристы и актёры вернулись из отпуска
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33
Faceless написав: yama написав:
на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться
я в фонтан уже хочу нырнуть
Так спортзалы открыли, вперёд
Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12
safonovstanislav написав: freeze написав:
Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.
Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно
Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день
я с вами согласен на 100%.
В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело.
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