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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1486148714881489

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18

Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28

  freeze написав:Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

Сценаристы и актёры вернулись из отпуска :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33

  Faceless написав:
yama написав:на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться :cry: я в фонтан уже хочу нырнуть :cry: :cry:


Так спортзалы открыли, вперёд

Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  tumos написав:Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html


Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.

Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно
Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день
я с вами согласен на 100%.
В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело.
yama
 
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