Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1486148714881489 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18 Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4284 раз. Подякували: 6901 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28 freeze написав: Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки. Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

Сценаристы и актёры вернулись из отпуска Сценаристы и актёры вернулись из отпуска Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11849 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6949 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33 Faceless написав: yama написав: на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться я в фонтан уже хочу нырнуть

на самом деле мне уже спортзал с бассейном снятьсяя в фонтан уже хочу нырнуть



Так спортзалы открыли, вперёд Так спортзалы открыли, вперёд

Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они yama Повідомлень: 2401 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4468 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12 safonovstanislav написав: freeze написав: tumos написав: Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.



Говорили в МОЗ, что 17.

Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине. Говорили в МОЗ, что 17.Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.

Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно

Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видноЧтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день я с вами согласен на 100%.

В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело. я с вами согласен на 100%.В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело. yama Повідомлень: 2401 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4468 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1486148714881489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7042 1585647

ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09