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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18
Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28
freeze написав:
Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Сценаристы и актёры вернулись из отпуска
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33
Faceless написав: yama написав:
на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться
я в фонтан уже хочу нырнуть
Так спортзалы открыли, вперёд
Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они
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yama
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12
safonovstanislav написав: freeze написав:
Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.
Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно
Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день
я с вами согласен на 100%.
В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело.
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yama
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:16
freeze написав:
С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.
11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 4.07 - 197
То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.
Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных
Март округлим с началом апреля.
март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые четыре дня) - 206
Спасибо!
Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:18
freeze написав:
Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
В основном в штате Виктория в окрестностях и самом Мельбурне где границы штата закрыли. В NSW тоже стали появляться новые случаи.
Австралия не образец для подражания, образец - Новая Зеландия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:27
adeges написав: freeze написав:
С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.
11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 4.07 - 197
То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.
Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных
Март округлим с началом апреля.
март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые четыре дня) - 206
Спасибо!
Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания.
коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:33
flyman написав:
коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?
Не хватает для остроты ощущений?
Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 04 лип, 2020 22:56
shapo написав: flyman написав:
коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?
Не хватает для остроты ощущений?
Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет
Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?
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moldashavanin
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Додано: Суб 04 лип, 2020 23:14
moldashavanin написав:
Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?
Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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