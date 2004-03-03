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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1487148814891490>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18

Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28

  freeze написав:Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

Сценаристы и актёры вернулись из отпуска :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33

  Faceless написав:
yama написав:на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться :cry: я в фонтан уже хочу нырнуть :cry: :cry:


Так спортзалы открыли, вперёд

Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  tumos написав:Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html


Говорили в МОЗ, что 17.
Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.

Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно
Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день
я с вами согласен на 100%.
В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:16

  freeze написав:
С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.

11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 4.07 - 197

То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.

Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных
Март округлим с началом апреля.

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые четыре дня) - 206


Спасибо!

Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:18

  freeze написав:Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

В основном в штате Виктория в окрестностях и самом Мельбурне где границы штата закрыли. В NSW тоже стали появляться новые случаи.
Австралия не образец для подражания, образец - Новая Зеландия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:27

  adeges написав:
  freeze написав:
С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.

11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 4.07 - 197

То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.

Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных
Март округлим с началом апреля.

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые четыре дня) - 206


Спасибо!

Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания.

коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:33

  flyman написав:коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?

Не хватает для остроты ощущений?
Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:56

  shapo написав:
  flyman написав:коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?

Не хватает для остроты ощущений?
Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет


Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:14

  moldashavanin написав:Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?

Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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