Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1487148814891490> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18 Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4284 раз. Подякували: 6903 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 21:28 freeze написав: Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки. Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

Сценаристы и актёры вернулись из отпуска Сценаристы и актёры вернулись из отпуска Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11852 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6950 раз. Подякували: 3146 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 21:33 Faceless написав: yama написав: на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться я в фонтан уже хочу нырнуть

на самом деле мне уже спортзал с бассейном снятьсяя в фонтан уже хочу нырнуть



Так спортзалы открыли, вперёд Так спортзалы открыли, вперёд

Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они Sportlife во Львове обещали проинформировать об открытии , но гады не сделали этого. Абонемент уходит , а я не знал... Редиски они yama Повідомлень: 2402 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4493 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:12 safonovstanislav написав: freeze написав: tumos написав: Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 320_u.html Сегодня появилась официальная статистика на Госстате за 3 месяца 2020. Вижу строку с covid-19 (точнее две). Число умерших - 9.



Говорили в МОЗ, что 17.

Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине. Говорили в МОЗ, что 17.Значит восьмерых упокоили статисты по другой причине.

Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видно

Чтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день Интересно другое. 1638 человек в день умирает в среднем по разным причинам, и гор трупов на улицах не видноЧтоб коронавирус стал хоть чуть-чуть заметен, ему нужно стараться хотя бы на порядок сильнее, а лучше на 2 порядка. Пока этот вирус вообще ни о чём, с меньше, чем 20 смертями в день, при нормальной смертности 1638 в день я с вами согласен на 100%.

В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело. я с вами согласен на 100%.В той или иной форме многие об этом же говорили и 4 месяца назад и неделю назад в том числе и в этой теме и в ютубе и в интернете...но коронавирус головного мозга не лечиться , они дальше говорят о мировой Пандемии . Я вам не скажу за всю планету (может гдето н-и-г-ер-ы и латиносы мрут? -Я не знаю) но это крронавирусобесие с каждого утюга уже порядком надоело. yama Повідомлень: 2402 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4493 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:16 freeze написав:

С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.



11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки

5.04 - 12.04 - 81

13.04 - 19.04 - 108

20.04 - 26.04 - 108

27.04 - 3.05 - 116

4.04 - 10.05 - 182

11.05 - 17.05 - 147

18.05 - 24.05 - 108

25.05 - 31.05 - 103

1.06 - 7.06 - 118

8.06 - 14.06 - 118

15.06 - 21.06 - 165

22.06 - 28.06 - 197

29.06 - 4.07 - 197



То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.



Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных

Март округлим с началом апреля.



март - 20

апрель - 103

май - 132

июнь - 151

июль(пока первые четыре дня) - 206

С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки5.04 - 12.04 - 8113.04 - 19.04 - 10820.04 - 26.04 - 10827.04 - 3.05 - 1164.04 - 10.05 - 18211.05 - 17.05 - 14718.05 - 24.05 - 10825.05 - 31.05 - 1031.06 - 7.06 - 1188.06 - 14.06 - 11815.06 - 21.06 - 16522.06 - 28.06 - 19729.06 - 4.07 - 197То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированныхМарт округлим с началом апреля.март - 20апрель - 103май - 132июнь - 151июль(пока первые четыре дня) - 206



Спасибо!



Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания. Спасибо!Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3218 З нами з: 14.03.06 Подякував: 196 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:18 freeze написав: Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки. Австралийцы что-то пропустили, после двух месячного затишья и хвалебных слов в адрес Австралии, опять + 100-250 новых случаев в сутки.

В основном в штате Виктория в окрестностях и самом Мельбурне где границы штата закрыли. В NSW тоже стали появляться новые случаи.

Австралия не образец для подражания, образец - Новая Зеландия В основном в штате Виктория в окрестностях и самом Мельбурне где границы штата закрыли. В NSW тоже стали появляться новые случаи.Австралия не образец для подражания, образец - Новая Зеландия Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3777 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:27 adeges написав: freeze написав:

С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.



11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки

5.04 - 12.04 - 81

13.04 - 19.04 - 108

20.04 - 26.04 - 108

27.04 - 3.05 - 116

4.04 - 10.05 - 182

11.05 - 17.05 - 147

18.05 - 24.05 - 108

25.05 - 31.05 - 103

1.06 - 7.06 - 118

8.06 - 14.06 - 118

15.06 - 21.06 - 165

22.06 - 28.06 - 197

29.06 - 4.07 - 197



То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.



Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированных

Март округлим с началом апреля.



март - 20

апрель - 103

май - 132

июнь - 151

июль(пока первые четыре дня) - 206

С 11 марта по 3 апреля было сказано, что за этот период госпитализировано 477 человек, без детальной разбивки.11.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки5.04 - 12.04 - 8113.04 - 19.04 - 10820.04 - 26.04 - 10827.04 - 3.05 - 1164.04 - 10.05 - 18211.05 - 17.05 - 14718.05 - 24.05 - 10825.05 - 31.05 - 1031.06 - 7.06 - 1188.06 - 14.06 - 11815.06 - 21.06 - 16522.06 - 28.06 - 19729.06 - 4.07 - 197То есть последние две недели действительно фиксируются максимальное количество госпитализированных.Если брать по месяцам в среднем за сутки госпитализированныхМарт округлим с началом апреля.март - 20апрель - 103май - 132июнь - 151июль(пока первые четыре дня) - 206



Спасибо!



Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания. Спасибо!Вот теперь очень наглядно и тренд очень четкий, на месячном интервале сглаживаются все промежуточные колебания.

коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів? коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20158 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1119 раз. Подякували: 1395 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:33 flyman написав: коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів? коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?

Не хватает для остроты ощущений?

Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет Не хватает для остроты ощущений?Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3777 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:56 shapo написав: flyman написав: коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів? коли колапс системи охорони здоров"я і гори трупів?

Не хватает для остроты ощущений?

Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет Не хватает для остроты ощущений?Когда дело коснётся близкого таких вопросов не будет



Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ? Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ? moldashavanin

Повідомлень: 663 З нами з: 22.07.11 Подякував: 237 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 23:14 moldashavanin написав: Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ? Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?

Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3777 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1487148814891490> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 703 , 704 , 705

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7042 1585687

ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09