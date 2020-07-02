Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1487148814891490 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15 shapo написав: moldashavanin написав: Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ? Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?

Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само



Хватит лгать . Надоело все это . Хватит лгать . Надоело все это . moldashavanin

Повідомлень: 663 З нами з: 22.07.11 Подякував: 237 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 23:22 США бьют антирекорды по коронавирусу, а Трамп проводит массовые празднества — Financial Times

Число новых случаев заражения превысило 57 тысяч, пока Трамп продолжает настаивать на проведении фейерверка 4 июля.



В пятницу, 3 июля, в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения covid-19, в то время как в преддверии празднования Дня независимости в эти выходные множество масштабных мероприятий были отменены в связи со всплеском заболеваемости во многих штатах.



Число новых случаев заражения превысило 57 тысяч, пока Трамп продолжает настаивать на проведении фейерверка 4 июля.



В пятницу, 3 июля, в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения covid-19, в то время как в преддверии празднования Дня независимости в эти выходные множество масштабных мероприятий были отменены в связи со всплеском заболеваемости во многих штатах.



Власти нескольких штатов и городов отменили торжества в честь праздника 4 июля в попытке удержать распространение коронавируса под контролем. Власти Техаса, Аризоны и Колорадо распорядились закрыть бары, а во Флориде, Калифорнии и Делавэре были закрыты некоторые пляжи.



Рост заболеваемости заставил экспертов в области общественного здравоохранения предупредить о том, что тысячи людей рискуют заразиться этим вирусом на торжествах и мероприятиях, которые традиционно проводятся в День независимости 4 июля.



Во вторник, 30 июня, Энтони Фауци, главный специалист по инфекционным заболеваниям и член рабочей группы Белого дома по борьбе с распространением коронавируса, предупредил, что число заразившихся за сутки может увеличиться в стране и до 100 тысяч человек.



Ожидается, что в субботу, 4 июля, Трамп приедет на еще одно праздничное мероприятие в Вашингтоне. В ходе этого мероприятия планируется выступление пилотажной группы ВВС США «Thunderbirds» и пилотажной группы ВМС США «Blue Angels», а также традиционный салют.



Представители властей сообщили, что в Национальном молле в историческом центре Вашингтона будет подготовлено более 300 тысяч лицевых масок, которые будут раздавать посетителям, и что посетителей призывают соблюдать социальную дистанцию.



Доктор Фауци и Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости, призвали американцев надевать маски, хотя сам Трамп не демонстрирует особого желания носить маску.



Кроме того, Трамп настаивает на том, что рост числа случаев заболевания объясняется ростом числа ежедневно проводимых тестов. В четверг, 2 июля, он написал в твиттере, что тестирование в Соединенных Штатах «такое массовое и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране».



«Это отличные новости, но, что еще лучше, уровень смертности снижается», — продолжил он.



Эми Уильямс и Питер Уэллс, Financial Times (Великобритания)



Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подписке



Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подпискеВобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11854 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6950 раз. Подякували: 3146 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 00:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает

А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение. А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8676 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 00:28 moldashavanin написав: shapo написав: Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само



Хватит лгать . Надоело все это . Хватит лгать . Надоело все это .

Так какие проблемы. Находим инфекционную больницу в своём населённом пункте где лежат псевдо-коронавирусные больные, заходим туда и под камеру целуемся с парочкой. Потом видео выкладывается в ютюб Так какие проблемы. Находим инфекционную больницу в своём населённом пункте где лежат псевдо-коронавирусные больные, заходим туда и под камеру целуемся с парочкой. Потом видео выкладывается в ютюб Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3778 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 00:38 Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав: Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает

А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение. А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение.

Для меня, и для Украины, скорее всего, особой разницы нет.



Но в данной ситуации интересен приём, который применяют против Трампа.

1. Если бы он отменил празднование 4 июля - они бы верещали про зраду,что отменил такой большой праздник

2. Не отменил празднование - тоже зрада - хочет заразить короной всех американцев.



Зрада в любом варианте, как у наших порохоботов Для меня, и для Украины, скорее всего, особой разницы нет.Но в данной ситуации интересен приём, который применяют против Трампа.1. Если бы он отменил празднование 4 июля - они бы верещали про зраду,что отменил такой большой праздник2. Не отменил празднование - тоже зрада - хочет заразить короной всех американцев.Зрада в любом варианте, как у наших порохоботов Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11854 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6950 раз. Подякували: 3146 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1487148814891490 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09