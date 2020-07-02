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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15
shapo написав: moldashavanin написав:
Надоело это будущее -- когда --- сколько можно ?
Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само
Хватит лгать . Надоело все это .
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Додано: Суб 04 лип, 2020 23:22
США бьют антирекорды по коронавирусу, а Трамп проводит массовые празднества — Financial Times
Число новых случаев заражения превысило 57 тысяч, пока Трамп продолжает настаивать на проведении фейерверка 4 июля.
В пятницу, 3 июля, в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения covid-19, в то время как в преддверии празднования Дня независимости в эти выходные множество масштабных мероприятий были отменены в связи со всплеском заболеваемости во многих штатах.
Число новых случаев заражения превысило 57 тысяч, пока Трамп продолжает настаивать на проведении фейерверка 4 июля.
В пятницу, 3 июля, в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения covid-19, в то время как в преддверии празднования Дня независимости в эти выходные множество масштабных мероприятий были отменены в связи со всплеском заболеваемости во многих штатах.
Власти нескольких штатов и городов отменили торжества в честь праздника 4 июля в попытке удержать распространение коронавируса под контролем. Власти Техаса, Аризоны и Колорадо распорядились закрыть бары, а во Флориде, Калифорнии и Делавэре были закрыты некоторые пляжи.
Рост заболеваемости заставил экспертов в области общественного здравоохранения предупредить о том, что тысячи людей рискуют заразиться этим вирусом на торжествах и мероприятиях, которые традиционно проводятся в День независимости 4 июля.
Во вторник, 30 июня, Энтони Фауци, главный специалист по инфекционным заболеваниям и член рабочей группы Белого дома по борьбе с распространением коронавируса, предупредил, что число заразившихся за сутки может увеличиться в стране и до 100 тысяч человек.
Ожидается, что в субботу, 4 июля, Трамп приедет на еще одно праздничное мероприятие в Вашингтоне. В ходе этого мероприятия планируется выступление пилотажной группы ВВС США «Thunderbirds» и пилотажной группы ВМС США «Blue Angels», а также традиционный салют.
Представители властей сообщили, что в Национальном молле в историческом центре Вашингтона будет подготовлено более 300 тысяч лицевых масок, которые будут раздавать посетителям, и что посетителей призывают соблюдать социальную дистанцию.
Доктор Фауци и Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости, призвали американцев надевать маски, хотя сам Трамп не демонстрирует особого желания носить маску.
Кроме того, Трамп настаивает на том, что рост числа случаев заболевания объясняется ростом числа ежедневно проводимых тестов. В четверг, 2 июля, он написал в твиттере, что тестирование в Соединенных Штатах «такое массовое и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране».
«Это отличные новости, но, что еще лучше, уровень смертности снижается», — продолжил он.
Эми Уильямс и Питер Уэллс, Financial Times (Великобритания)
Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подписке
Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает
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Додано: Нед 05 лип, 2020 00:25
Вкладчик1234 написав:
Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает
А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 05 лип, 2020 00:28
moldashavanin написав: shapo написав:
Не терпится? Счастья ждут долго, несчастье приходит само
Хватит лгать . Надоело все это .
Так какие проблемы. Находим инфекционную больницу в своём населённом пункте где лежат псевдо-коронавирусные больные, заходим туда и под камеру целуемся с парочкой. Потом видео выкладывается в ютюб
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Додано: Нед 05 лип, 2020 00:38
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
Вобщем дер*мократы готовят "вторую волну" истерии. Выборы скоро, а Трам всех заражает
А ты за Трампа и против дер*мократов ? Странно государственные (а других там и нет) СМИ нефтяной сверхдержавы тоже самое в унисон гундят. Вот это совпадение.
Для меня, и для Украины, скорее всего, особой разницы нет.
Но в данной ситуации интересен приём, который применяют против Трампа.
1. Если бы он отменил празднование 4 июля - они бы верещали про зраду,что отменил такой большой праздник
2. Не отменил празднование - тоже зрада - хочет заразить короной всех американцев.
Зрада в любом варианте, как у наших порохоботов
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