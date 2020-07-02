RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1488148914901491

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:27

  freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ

Эта музыка будет вечной :)

Опять начинать бояться? :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6950 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:33

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ

Эта музыка будет вечной :)

Опять начинать бояться? :)


Надо бороться и искать, найти и не сдаваться (С) :wink:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17527
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4284 раз.
Подякували: 6904 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:15

Госпитализировано за сутки - 215
Итого неделя 29.06 - 5.07 - в среднем за сутки госпитализация 199 человек
Самые высокие цифры с момента начала эпидемии.

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые пять дней) - 208
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17527
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4284 раз.
Подякували: 6904 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1488148914901491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovamuha007, Zebra і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19620)
05.07.2020 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.