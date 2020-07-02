freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ
freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ