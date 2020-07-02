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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1488148914901491

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:27

  freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ

Эта музыка будет вечной :)

Опять начинать бояться? :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:33

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ

Эта музыка будет вечной :)

Опять начинать бояться? :)


Надо бороться и искать, найти и не сдаваться (С) :wink:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:15

Госпитализировано за сутки - 215
Итого неделя 29.06 - 5.07 - в среднем за сутки госпитализация 199 человек
Самые высокие цифры с момента начала эпидемии.

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые пять дней) - 208
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:11

  freeze написав:Госпитализировано за сутки - 215
Итого неделя 29.06 - 5.07 - в среднем за сутки госпитализация 199 человек
Самые высокие цифры с момента начала эпидемии.

Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые пять дней) - 208

Мда, а по всей Европе сильно идет на спад...
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:12

  freeze написав:Коронавирус практически покинул европейский континент.
Вчера во всей Европе всего + 11 917 новых случаев, примерно как в одном штате Флорида.
Причём практически две трети случаев - это Россия (с большим отрывом) и Украина, которая занимает в Европе второе место по новым случаям заражения.


Странно. В западной Германии где работали румыны пару населенных пунктов заблокированы,в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:57

Необычная закономерность

https://etcetera.media/zdorove-gde-v-uk ... vsego.html

ДОЛГОЖИТЕЛИ. Дольше всего в Украине традиционно живут в Киеве (74,3 года), на Прикарпатье и Буковине (немногим менее 74 лет), во Львовской и Тернопольской областях (по 73,5 лет).

ОТСТАЮЩИМИ оказались промышленные регионы Украины, а также глубинка. Худшие показатели – у Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областей.

  varlo написав:Вінницька область — 1 951 (+15)
Волинська область — 2 705 (+42)
Дніпропетровська область — 1 115 (+5)
Донецька область — 680 (+81)
Житомирська область — 1 461 (+14)
Закарпатська область — 3 321 (+107)
Запорізька область — 597 (+9)
Івано-Франківська область — 2 655 (+57)
Кіровоградська область — 658 (+1)
м. Київ — 5 543 (+78)
Київська область — 2 774 (+27)
Львівська область — 6 197 (+138)
Луганська область — 84 (0)
Миколаївська область — 458 (+3)
Одеська область — 1 865 (+30)
Полтавська область — 324 (+2)
Рівненська область — 4 108 (+67)
Сумська область — 317 (+9)
Тернопільська область — 2 069 (+44)
Харківська область — 2 348 (+37)
Херсонська область — 196 (0)
Хмельницька область — 839 (+11)
Чернівецька область — 5 002 (+30)
Черкаська область — 661 (+4)
Чернігівська область — 572 (+12)
safonovstanislav
 
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