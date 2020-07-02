freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ
freeze написав:Основываясь на многочисленных международных исследованиях, ВОЗ официально остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса. Противомалярийный гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, используемые при лечении ВИЧ, официально признаны почти не снижающими смертность среди пациентов с COVID-19: https://bit.ly/3f4gEtQ
freeze написав:Коронавирус практически покинул европейский континент. Вчера во всей Европе всего + 11 917 новых случаев, примерно как в одном штате Флорида. Причём практически две трети случаев - это Россия (с большим отрывом) и Украина, которая занимает в Европе второе место по новым случаям заражения.
Странно. В западной Германии где работали румыны пару населенных пунктов заблокированы,в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.
ДОЛГОЖИТЕЛИ. Дольше всего в Украине традиционно живут в Киеве (74,3 года), на Прикарпатье и Буковине (немногим менее 74 лет), во Львовской и Тернопольской областях (по 73,5 лет).
ОТСТАЮЩИМИ оказались промышленные регионы Украины, а также глубинка. Худшие показатели – у Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областей.
varlo написав:Вінницька область — 1 951 (+15) Волинська область — 2 705 (+42) Дніпропетровська область — 1 115 (+5) Донецька область — 680 (+81) Житомирська область — 1 461 (+14) Закарпатська область — 3 321 (+107) Запорізька область — 597 (+9) Івано-Франківська область — 2 655 (+57) Кіровоградська область — 658 (+1) м. Київ — 5 543 (+78) Київська область — 2 774 (+27) Львівська область — 6 197 (+138) Луганська область — 84 (0) Миколаївська область — 458 (+3) Одеська область — 1 865 (+30) Полтавська область — 324 (+2) Рівненська область — 4 108 (+67) Сумська область — 317 (+9) Тернопільська область — 2 069 (+44) Харківська область — 2 348 (+37) Херсонська область — 196 (0) Хмельницька область — 839 (+11) Чернівецька область — 5 002 (+30) Черкаська область — 661 (+4) Чернігівська область — 572 (+12)
Вот это странное выпадение из закономерности : В Украине летальность составляет 2,9% по данным Центра общественного здоровья при Минздраве. Самый высокий относительный показатель смертности в Кировоградской и Ивано-Франковской областях — 4,8%.
А то что диабетики, сердечники, с давлением, раковые больные более уязвимы и их число увеличивается с возрастом это очевидно. И они тяжелее справляются с коронавирусом. Тут особо ничего нет интересного и необычного.
Uppi написав:Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .
Я очень надеюсь, что в американских секретных биолабораториях разрабатывают какую-нибудь новую холеру, которая вытравит весь русский мир и всё русское свинтсво с поверхности нашей планеты. Горжусь, что мы к этому тоже причастны и вносим свой посильный вкклад. Скорее бы. И чтоб косило русню повально и без осечек.
Очень надеюсь, что вас зацепит,людей с вашими взглядами надо уничтожать, как тараканов