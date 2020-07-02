Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:09
freeze написав: shapo написав:в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.
Да, что то с Израилем не то.
""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С)
Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 16784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4168 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:16
shapo написав:
только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.
Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 11863
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6950 раз.
Подякували: 3148 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:49
Для Кости -
Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина. https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче.
Правда, и эффективнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 16784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4168 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:12
Исследователи выяснили, что часть ДНК человека, которая ухудшает течение коронавируса, была передана человеку от неандертальцев. Часть генома распространена в Южной Азии и очень редко встречается в Европе и Восточной Азии https://focus.ua/technologies/458358-neandertaltsy_vsemu_vinoi_uchenye_nashli_prichinu_tiazhelogo_covid-19_i_ei_60_tysiach_let
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 16784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4168 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:20
К вопросу о поездках за границу:
КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантинных ограничений и запрет на въезд из Украины: консул выехал в аэропорт. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа.
"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщили в ДКС. https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1878862-u-mzs-povidomili-pro-detali-intsidentu-z-17-ukrayintsyami-v-aeroportu-afin
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
Повідомлень: 16784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4168 раз.
Профіль
2
2
5
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7042
1585879
Чет 02 лип, 2020 13:09 ЛОБ