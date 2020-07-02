Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1489149014911492 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: Нед 05 лип, 2020 18:09 freeze написав: shapo написав: в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.



Да, что то с Израилем не то.



""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С) Да, что то с Израилем не то.""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С)

Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы. Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 18:16 shapo написав: только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами. только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.

Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11863 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6950 раз. Подякували: 3148 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 18:49 Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.

https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina



Вкладчик1234

Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. Правда, и эффективнее. Для Кости -Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче.Правда, и эффективнее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 19:12 Исследователи выяснили, что часть ДНК человека, которая ухудшает течение коронавируса, была передана человеку от неандертальцев. Часть генома распространена в Южной Азии и очень редко встречается в Европе и Восточной Азии

https://focus.ua/technologies/458358-neandertaltsy_vsemu_vinoi_uchenye_nashli_prichinu_tiazhelogo_covid-19_i_ei_60_tysiach_let Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 19:20

КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантинных ограничений и запрет на въезд из Украины: консул выехал в аэропорт. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа.



"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщили в ДКС.

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1878862-u-mzs-povidomili-pro-detali-intsidentu-z-17-ukrayintsyami-v-aeroportu-afin К вопросу о поездках за границу: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1489149014911492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7042 1585879

ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09