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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1490149114921493>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:09

  freeze написав:
shapo написав:в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.


Да, что то с Израилем не то.

""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С)

Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:16

  shapo написав:только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.

Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:49

Для Кости - Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.
https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina

Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. :)Правда, и эффективнее.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:12

Исследователи выяснили, что часть ДНК человека, которая ухудшает течение коронавируса, была передана человеку от неандертальцев. Часть генома распространена в Южной Азии и очень редко встречается в Европе и Восточной Азии
https://focus.ua/technologies/458358-neandertaltsy_vsemu_vinoi_uchenye_nashli_prichinu_tiazhelogo_covid-19_i_ei_60_tysiach_let
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:20

К вопросу о поездках за границу:
КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантинных ограничений и запрет на въезд из Украины: консул выехал в аэропорт. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщили в ДКС.

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1878862-u-mzs-povidomili-pro-detali-intsidentu-z-17-ukrayintsyami-v-aeroportu-afin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вiтаю хлопці та дівчата!
По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше.
Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається.
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
Всім не хворати!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чому в Японії така низька смертність від Covid-19 попри фактори ризику
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:21

  varlo написав:Чому в Японії така низька смертність від Covid-19 попри фактори ризику
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378

Це дурня. Все.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:59

  ЛАД написав:
  freeze написав:
shapo написав:в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.


Да, что то с Израилем не то.

""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С)

Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы.


Не только, арабы тоже помогают. Все-таки сухопутные границы в отличие от воздушных наглухо не закрыты, так что возможна инфильтрация с ПА и Иерусалима.
Гораздо более странно это рост ковидных в Австралии. В Мельбурне в северо-восточных районах пошли заражения. Сын считает что через неделю будет весь Мельбурн, а через месяц могут повторить НЙ.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:00

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.

Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.

Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.

"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"
Не читаю Будивельника и Trast.
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