КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантинных ограничений и запрет на въезд из Украины: консул выехал в аэропорт. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа.
"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщили в ДКС.
Вiтаю хлопці та дівчата! По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше. Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається. Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною. Всім не хворати!
shapo написав:в Израиле явно второй приход короновируса и только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.
Да, что то с Израилем не то.
""В Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, обновлен антирекорд. Нетаньяху заявил о чрезвычайной ситуации."" (С)
Насколько понял, сильно "помогли" ультраортодоксы.
Не только, арабы тоже помогают. Все-таки сухопутные границы в отличие от воздушных наглухо не закрыты, так что возможна инфильтрация с ПА и Иерусалима. Гораздо более странно это рост ковидных в Австралии. В Мельбурне в северо-восточных районах пошли заражения. Сын считает что через неделю будет весь Мельбурн, а через месяц могут повторить НЙ.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.
Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.
Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.
"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"