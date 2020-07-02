freeze написав:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.
Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.
Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.
"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"
freeze написав:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.
Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.
Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.
"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"
Бред
Я смотрю тут два ученых с бредом постоянным - Молдаванин и Траст ))))
Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата! По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше. Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається. Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною. Всім не хворати!
а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал . будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан
Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата! По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше. Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається. Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною. Всім не хворати!
а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал . будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан
Форум борцов с чипированием, сопротивления рептилоидам в другом месте. В Палате N 6
Экс-глава FDA сообщает, что рост госпитализаций в связи с ковидом в США снова растет и прогнозирует соответствующий рост смертей. Я так понимаю, что американцы сильно "попустились" последний месяц - кейсы растут, смерти падают, все не так ужасно, как казалось (растет и эффективность лечения и тестируемость среди легких форм). Но видимо, никакие улучшения уже в ближайшую неделю не смогут нивелировать высокую экспоненту заболеваемости.
Трамп, конечно, уже весь в избирательной кампании, но придется попридержать коней с ослаблением ограничений ...
zРадио написав:Экс-глава FDA сообщает, что рост госпитализаций в связи с ковидом в США снова растет и прогнозирует соответствующий рост смертей. Я так понимаю, что американцы сильно "попустились" последний месяц - кейсы растут, смерти падают, все не так ужасно, как казалось (растет и эффективность лечения и тестируемость среди легких форм). Но видимо, никакие улучшения уже в ближайшую неделю не смогут нивелировать высокую экспоненту заболеваемости.
Трамп, конечно, уже весь в избирательной кампании, но придется попридержать коней с ослаблением ограничений ...