freeze написав:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24"."Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут."В XXI веке такие подходы не могут быть применены"