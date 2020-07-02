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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1490149114921493

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:02

  freeze написав:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.

Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.

Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.

"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"


Бред
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:03

  moldashavanin написав:
  freeze написав:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет коллективного иммунитета к коронавирусу, а говорить о его появлении можно будет только после создания и поступления на рынок вакцины.

Об этом заместитель главы Минздрава сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил Ляшко.

Он назвал средневековым подходом представления о том, что иммунитет будет формироваться и без вакцины, когда выживут сильнейшие, а слабые умрут.

"В XXI веке такие подходы не могут быть применены"


Бред


Я смотрю тут два ученых с бредом постоянным - Молдаванин и Траст ))))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:04

  Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата!
По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше.
Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається.
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
Всім не хворати!


а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал .
будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать
начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:07

  moldashavanin написав:
  Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата!
По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше.
Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається.
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
Всім не хворати!


а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал .
будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать
начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан


Форум борцов с чипированием, сопротивления рептилоидам в другом месте.
В Палате N 6 :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Бред

Хотелось бы услышать детали
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:19

  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:Бред

Хотелось бы услышать детали

ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:20

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:Бред

Хотелось бы услышать детали

ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .

И что вы предлагаете?
Ведь вирус даже американцы испугались
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:21

Экс-глава FDA сообщает, что рост госпитализаций в связи с ковидом в США снова растет и прогнозирует соответствующий рост смертей. Я так понимаю, что американцы сильно "попустились" последний месяц - кейсы растут, смерти падают, все не так ужасно, как казалось (растет и эффективность лечения и тестируемость среди легких форм). Но видимо, никакие улучшения уже в ближайшую неделю не смогут нивелировать высокую экспоненту заболеваемости.

Трамп, конечно, уже весь в избирательной кампании, но придется попридержать коней с ослаблением ограничений ...

Gottlieb: 'The total number of deaths is going to start going up again'
https://thehill.com/homenews/sunday-tal ... t-going-up
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:24

  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .

И что вы предлагаете?
Ведь вирус даже американцы испугались


Ничего ! Почему я должен что-то предлагать ?
Мы убиваем экологию и получаем рак в людей - всем плевать
ибо это плата за цивилизацию .
вирус такая самая плата за цивилизацию
всем плевать .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:29

  zРадио написав:Экс-глава FDA сообщает, что рост госпитализаций в связи с ковидом в США снова растет и прогнозирует соответствующий рост смертей. Я так понимаю, что американцы сильно "попустились" последний месяц - кейсы растут, смерти падают, все не так ужасно, как казалось (растет и эффективность лечения и тестируемость среди легких форм). Но видимо, никакие улучшения уже в ближайшую неделю не смогут нивелировать высокую экспоненту заболеваемости.

Трамп, конечно, уже весь в избирательной кампании, но придется попридержать коней с ослаблением ограничений ...

Gottlieb: 'The total number of deaths is going to start going up again'
https://thehill.com/homenews/sunday-tal ... t-going-up

Для Трампа неожиданностью оказалось когда он выиграл выборы в 2015; в 2020 неожиданность будет другая.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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