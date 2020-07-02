Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата! По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше. Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається. Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною. Всім не хворати!
Наївний. Щоб вибачатися треба совість мати, а там її нема.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Ще раз нагадаю, чекаю вибачення переді мною модераторів за бан, в особисті модераторам можу відправити свої діпломи і визнання, як вірусолога. Але наскільки я розумію, особисті дані це порушення правил форуму, тому чекаю на вибачення за тиждневий бан як мінімум. Інакше я тут писати більш не буду, а от написати де-кому зможу, що форум здійснює пропаганду росії в сфері маніпулювання жахами над населенням України. Скріни всіх постів Лада та Фріза, які є на цій гілці і не були зтерті, в мене є. Тому чекаю на вибачення, як мінімум.
На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску,щоб захистити оточуючих.
yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску,щоб захистити оточуючих.
С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.
ВОЗ аж до июня придердивалась мнения, что маску должны носить люди с симптомами. И только ленивый ВОЗ за это не пнул, дескать, давайте такие рекомендации, чтобы носили маски все, с симптомами или без Наконец, ВОЗ на это сподвиглась, рекомендации переписала....и тут вы всю логику рушите: у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые. Вот как так можно, где методичность, где последовательность?
yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску,щоб захистити оточуючих.
Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата! По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше. Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається. Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною. Всім не хворати!
а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал . будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан
Форум борцов с чипированием, сопротивления рептилоидам в другом месте. В Палате N 6
Затяті борці з гомофобією...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
juristkostya написав:у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые.
Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.
Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.
Лично вы до "времени коронавируса" много видели в Украине, чтобы люди которые кашляют и/или чихают ("сопливят") ходили в масках?