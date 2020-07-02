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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:48

  Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата!
По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше.
Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається.
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
Всім не хворати!

Наївний.
Щоб вибачатися треба совість мати, а там її нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ще раз нагадаю, чекаю вибачення переді мною модераторів за бан, в особисті модераторам можу відправити свої діпломи і визнання, як вірусолога.
Але наскільки я розумію, особисті дані це порушення правил форуму, тому чекаю на вибачення за тиждневий бан як мінімум.
Інакше я тут писати більш не буду, а от написати де-кому зможу, що форум здійснює пропаганду росії в сфері маніпулювання жахами над населенням України.
Скріни всіх постів Лада та Фріза, які є на цій гілці і не були зтерті, в мене є.
Тому чекаю на вибачення, як мінімум.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:10

На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:

Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378

С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.

Сравните с поведением украинцев, да хотя бы по сообщениям на этой ветке.

Перефразирую их основные посылы:
- Маски носят только трУсы!
- Коронавируса не существует, т.к. никто из моего круга им не заболел! Не позволю маской ограничивать мою свободу!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/society/news/koro ... talizatsiy

не только меня, но и не публикующий цифры минздрав беспокоят тренды по госпитализациям
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:38

  yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:

Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378

С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.

ВОЗ аж до июня придердивалась мнения, что маску должны носить люди с симптомами. И только ленивый ВОЗ за это не пнул, дескать, давайте такие рекомендации, чтобы носили маски все, с симптомами или без
Наконец, ВОЗ на это сподвиглась, рекомендации переписала....и тут вы всю логику рушите: у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые. Вот как так можно, где методичность, где последовательность?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:44

  Trast написав:Ще раз нагадаю, чекаю вибачення переді мною модераторів за бан, в особисті модераторам можу відправити свої діпломи і визнання, як вірусолога.

я начинающий писатель
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stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:45

  yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:

Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378

С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.

Сравните с поведением украинцев, да хотя бы по сообщениям на этой ветке.

Перефразирую их основные посылы:
- Маски носят только трУсы!
- Коронавируса не существует, т.к. никто из моего круга им не заболел! Не позволю маской ограничивать мою свободу!

Наскільки я обізнаний, в Японії носять маски багато людей через поширену алергію на якусь рослину.
P.S. Кріптомерія японська. Багато інформації в неті.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:57

  freeze написав:
  moldashavanin написав:
  Trast написав:Вiтаю хлопці та дівчата!
По -перше, коли мене профі-вірусолога заблокували на тиждень за те, що я казав і витрачав свій час на те, щоб ті, хто цец форум читає, мали можливість отримувати професійні поради, а не працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая, тому, не буду витрачати свій час тутай, бо я так зрозумів, що ви тут для того всі, щоб ефір набити, а я якось свій час ціную більше.
Тому коронавірусьте тут без мене, без людини, яка в цьому знається.
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
Всім не хворати!


а чего здесь такого удивительного ? это не свободный форум а форум подпевал .
будете петь , как баран , с другими баранами - можете писать
начнете задавать вопросы или сомневаться - мигом потрут ваши сообщения или получите бан


Форум борцов с чипированием, сопротивления рептилоидам в другом месте.
В Палате N 6 :mrgreen:

Затяті борці з гомофобією...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые.

Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.

Лично вы до "времени коронавируса" много видели в Украине, чтобы люди которые кашляют и/или чихают ("сопливят") ходили в масках?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:01

  Trast написав:Ще раз нагадаю, чекаю вибачення переді мною модераторів за бан, в особисті модераторам можу відправити свої діпломи і визнання, як вірусолога.


А, может, мне скан диплома кандидата тех.наук тут приложить чтобы меня не отправляли в бан на недели после того как немного поговорю на политической ветке?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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