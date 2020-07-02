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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:09

  yanyura написав:Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.


Кашляющие - это и есть симптомные.
Именно о них ВОЗ долгое время и говорила: "маски должны носить лица с симптомами"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:13

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:Бред

Хотелось бы услышать детали

ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .

Какая связь между отсутствием коллективного иммунитета и спасением 150000 людей благодаря карантину?
Какая связь между вирусом и платой за цивилизацию?
Вы уверены, что рост онкозаболеваний это плата за цивилизацию, а не результат, к примеру, увеличившейся продолжительности жизни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16

  unicdima написав:.......
Наївний.
Щоб вибачатися треба совість мати, а там її нема.
[/quote]
Вы уверены, что есть за что вибачатися перед Trast'ом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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