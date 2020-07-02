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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 00:09
yanyura написав:
Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.
Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.
Кашляющие - это и есть симптомные.
Именно о них ВОЗ долгое время и говорила: "маски должны носить лица с симптомами"
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:13
moldashavanin написав: Ukrainian написав: moldashavanin написав:
Бред
Хотелось бы услышать детали
ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .
Какая связь между отсутствием коллективного иммунитета и спасением 150000 людей благодаря карантину?
Какая связь между вирусом и платой за цивилизацию?
Вы уверены, что рост онкозаболеваний это плата за цивилизацию, а не результат, к примеру, увеличившейся продолжительности жизни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16
unicdima написав:
.......
Наївний.
Щоб вибачатися треба совість мати, а там її нема.
[/quote]
Вы уверены, что есть за что вибачатися перед Trast'ом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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