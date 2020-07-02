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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1493149414951496>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:09

  yanyura написав:Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.


Кашляющие - это и есть симптомные.
Именно о них ВОЗ долгое время и говорила: "маски должны носить лица с симптомами"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:13

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:Бред

Хотелось бы услышать детали

ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии
рассказывали как карантин спас 150 000 людей .
а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .

Какая связь между отсутствием коллективного иммунитета и спасением 150000 людей благодаря карантину?
Какая связь между вирусом и платой за цивилизацию?
Вы уверены, что рост онкозаболеваний это плата за цивилизацию, а не результат, к примеру, увеличившейся продолжительности жизни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:16

  unicdima написав:.......
Наївний.
Щоб вибачатися треба совість мати, а там її нема.
[/quote]
Вы уверены, что есть за что вибачатися перед Trast'ом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Trast написав:працівників форуму, на кшалт фріза чи лада чи чая

Может перед тем, как навешивать ярлыки, стоит сперва зайти в "Учасники" (в "шапке" на любой странице форума) и посмотреть?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:21

  ЛАД написав:Вы уверены, что есть за что вибачатися перед Trast'ом?

Я тоже не уверен. Хотел убедиться и прочитать его посты, а они спрятаны ведь он в черном списке. Эх... :roll:
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:27

Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса.

https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin

P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?
Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
:)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Кашляющие - это и есть симптомные.

Не обязательно. https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BA%D0%B0
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:59

Уважаю принципиальных людей!

Trast
Додано: Нед 05 лип, 2020 20:04
...
Напишу тутай, тільки після особистого вибачання модераторів переді мною.
...


Прошло немногим больше часа:

Trast
Додано: Нед 05 лип, 2020 21:21
Це дурня. Все.


Прошло еще полтора часа:

Trast
Додано: Нед 05 лип, 2020 22:52
...
тому чекаю на вибачення за тиждневий бан як мінімум.
Інакше я тут писати більш не буду
...


Главное - не забывать постоянно напоминать, что ни одного поста не будет до извинения.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:08

  Вкладчик1234 написав:
Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подписке
https://habr.com/ru/news/t/506448/
простым способом просмотра видеороликов на YouTube без рекламы. Кстати, этот же способ можно использовать и на других сайтах, например, читать новости и статьи онлайн-изданий, которые делают это по подписке.
так что дайте ссылку а я уж почитаю как-то ;) надеюсь я секономил вам 10-ку другую доларов , если да то с вас лайк :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А теперь отельным постом по теме достоверно
статистику по случаях в РФ можно делить на ДВА так как врачи специально увеличивают количество случаев грубо в два раза для повышения финансирования из специального фонда Путина .
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