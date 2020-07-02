yanyura написав:Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.
Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.
Кашляющие - это и есть симптомные. Именно о них ВОЗ долгое время и говорила: "маски должны носить лица с симптомами"
ну , этот персонаж нам рассказывал про 150 000 трупов от эпидемии рассказывали как карантин спас 150 000 людей . а теперь песни - коллективный иммунитет невозможен .
Какая связь между отсутствием коллективного иммунитета и спасением 150000 людей благодаря карантину? Какая связь между вирусом и платой за цивилизацию? Вы уверены, что рост онкозаболеваний это плата за цивилизацию, а не результат, к примеру, увеличившейся продолжительности жизни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
простым способом просмотра видеороликов на YouTube без рекламы. Кстати, этот же способ можно использовать и на других сайтах, например, читать новости и статьи онлайн-изданий, которые делают это по подписке.
так что дайте ссылку а я уж почитаю как-то надеюсь я секономил вам 10-ку другую доларов , если да то с вас лайк
А теперь отельным постом по теме достоверно статистику по случаях в РФ можно делить на ДВА так как врачи специально увеличивают количество случаев грубо в два раза для повышения финансирования из специального фонда Путина .