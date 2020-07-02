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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1493149414951496

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:26

  ЛАД написав:Для Кости - Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.
https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina

Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. :)Правда, и эффективнее.

спасибо за новость я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина :!:
yama
 
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