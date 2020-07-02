ЛАД написав:Для Кости - Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.
https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina
Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. Правда, и эффективнее.
спасибо за новость я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина