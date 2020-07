Додано: Пон 06 лип, 2020 08:19





https://www.theguardian.com/world/2020/ ... scientists Все таки он передается в аэрозолях. Учитывая как доого Воз врал о бнсполезности масок, признание им этого факта - лишь вопрром времени.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California