Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 00:27
Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса. https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin
P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?
Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:32
juristkostya написав:
Кашляющие - это и есть симптомные.
Не обязательно.
https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BA%D0%B0
yanyura
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Додано: Пон 06 лип, 2020 01:08
Вкладчик1234 написав:
Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подписке
https://habr.com/ru/news/t/506448/
простым способом просмотра видеороликов на YouTube без рекламы. Кстати, этот же способ можно использовать и на других сайтах, например, читать новости и статьи онлайн-изданий, которые делают это по подписке.
так что дайте ссылку а я уж почитаю как-то
надеюсь я секономил вам 10-ку другую доларов , если да то с вас лайк
yama
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Додано: Пон 06 лип, 2020 01:20
А теперь отельным постом
по теме достоверно статистику по случаях в РФ можно делить на ДВА так как врачи специально увеличивают количество случаев грубо в два раза для повышения финансирования из специального фонда Путина .
yama
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Додано: Пон 06 лип, 2020 01:26
ЛАД написав:
Для Кости -
Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина. https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче.
Правда, и эффективнее.
спасибо за новость
я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина
yama
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:19
Все таки он передается в аэрозолях. Учитывая как доого Воз врал о бнсполезности масок, признание им этого факта - лишь вопрром времени.
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... scientists
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:20
Я смотрю поклонники секты Никиты Михалкова (антикоронавирусники, антипрививочники, античиписты, антикарантинщики) стали совсем изобретательными, объявив, что у них якобы проукраинская позиция, а у Президента Украины, у минздрава Украины, которые пытаются организовать карантинные мероприятия, у врачей, которые сейчас массово болеют, но лечат коронавирусников, у главного санитарного врача Украины, который настаивает на вакцинации для предотвращения болезней украинцев, у них якобы пророссийская позиция
И у Трампа по их логике выходит пророссийская позиция, и у Меркель )))
Совсем у местных поклонников Михалкова крыша съехала
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:39
естественно, нужен комплекс признаков.
Тем не менее, в Японии принято надевать маску при кашле.
И рекомендации ВОЗ долгое время были именно таковы: нет внешних признаков ОРЗ - маска не нужна.
juristkostya
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:43
yama написав: ЛАД написав:
Для Кости -
Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина. https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче.
Правда, и эффективнее.
спасибо за новость
я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина
я ещё в марте писал, что за неимением проверенных эпидемических критериев, решение о карантине носит политический характер.
Подключение к данному вопросу Конституционного суда только дополнительно подтверждает данную мысль, т.к. КСУ занимается не правовыми, а именно политическими вопросами.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:45
ОРЗ передаются в аэрозолях, этот факт известен много десятилетий.
juristkostya
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