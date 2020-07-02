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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:27

Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса.

https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin

P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?
Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
:)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Кашляющие - это и есть симптомные.

Не обязательно. https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BA%D0%B0
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:08

  Вкладчик1234 написав:
Ссылку не даю, т.к. текст из интернета, оригинал доступен только по подписке
https://habr.com/ru/news/t/506448/
простым способом просмотра видеороликов на YouTube без рекламы. Кстати, этот же способ можно использовать и на других сайтах, например, читать новости и статьи онлайн-изданий, которые делают это по подписке.
так что дайте ссылку а я уж почитаю как-то ;) надеюсь я секономил вам 10-ку другую доларов , если да то с вас лайк :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А теперь отельным постом по теме достоверно
статистику по случаях в РФ можно делить на ДВА так как врачи специально увеличивают количество случаев грубо в два раза для повышения финансирования из специального фонда Путина .
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:26

  ЛАД написав:Для Кости - Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.
https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina

Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. :)Правда, и эффективнее.

спасибо за новость я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина :!:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все таки он передается в аэрозолях. Учитывая как доого Воз врал о бнсполезности масок, признание им этого факта - лишь вопрром времени.

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... scientists
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:20

  ЛАД написав:
Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса.

https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin

P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?
Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
:)


Я смотрю поклонники секты Никиты Михалкова (антикоронавирусники, антипрививочники, античиписты, антикарантинщики) стали совсем изобретательными, объявив, что у них якобы проукраинская позиция, а у Президента Украины, у минздрава Украины, которые пытаются организовать карантинные мероприятия, у врачей, которые сейчас массово болеют, но лечат коронавирусников, у главного санитарного врача Украины, который настаивает на вакцинации для предотвращения болезней украинцев, у них якобы пророссийская позиция :roll:
И у Трампа по их логике выходит пророссийская позиция, и у Меркель )))
Совсем у местных поклонников Михалкова крыша съехала :mrgreen: :lol:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:39

  yanyura написав:
  juristkostya написав:Кашляющие - это и есть симптомные.

Не обязательно. https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BA%D0%B0
естественно, нужен комплекс признаков.
Тем не менее, в Японии принято надевать маску при кашле.
И рекомендации ВОЗ долгое время были именно таковы: нет внешних признаков ОРЗ - маска не нужна.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:43

  yama написав:
  ЛАД написав:Для Кости - Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению Верховного Суда относительно конституционности установленных правительством и парламентом ограничений на период карантина.
https://kurs.com.ua/novost/187594-ksu-nachal-proverjat-zakonnost-karantina

Вкладчик1234
Система Семашко - хорошая вещь, но, боюсь, с короной по этой системе карантин был бы гораздо жёстче. :)Правда, и эффективнее.

спасибо за новость я публично призывал это сделать с первого дня ужесточения карантина :!:
я ещё в марте писал, что за неимением проверенных эпидемических критериев, решение о карантине носит политический характер.

Подключение к данному вопросу Конституционного суда только дополнительно подтверждает данную мысль, т.к. КСУ занимается не правовыми, а именно политическими вопросами.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:45

  adeges написав:Все таки он передается в аэрозолях. Учитывая как доого Воз врал о бнсполезности масок, признание им этого факта - лишь вопрром времени.

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... scientists

ОРЗ передаются в аэрозолях, этот факт известен много десятилетий.
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