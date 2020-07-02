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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 49 043
Нових - 543

Одужало - 21 703 (+327)
Загинуло - 1 262(+13)
Підозри - 95 315 (+680)

Вінницька область — 1 967 (+16)
Волинська область — 2 752 (+47)
Дніпропетровська область — 1 115 (0)
Донецька область — 681 (1)
Житомирська область — 1 468 (+7)
Закарпатська область — 3 375 (+54)
Запорізька область — 597 (0)
Івано-Франківська область — 2 700 (+45)
Кіровоградська область — 659 (+1)
м. Київ — 5 602 (+59)
Київська область — 2 789 (+15)
Львівська область — 6 301 (+104)
Луганська область — 84 (0)
Миколаївська область — 461 (+3)
Одеська область — 1 883 (+18)
Полтавська область — 324 (0)
Рівненська область — 4 190 (+82)
Сумська область — 321 (+4)
Тернопільська область — 2 101 (+32)
Харківська область — 2 371 (+23)
Херсонська область — 196 (0)
Хмельницька область — 842 (+3)
Чернівецька область — 5 018 (+16)
Черкаська область — 670 (+9)
Чернігівська область — 576 (+4)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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