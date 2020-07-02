P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а? Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
Демократы гоняют своих шестерок то под стену Трампа . Теперь мочат проплаченным митингом одно из здравомыслящих политика . Я о президенте Бразилии . А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить . Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась .
Перу вышло на пятое место в списке выявленных коронавирусников. Интересно, думаю, что этой зимой никто не предполагал, что ТОПы стран с коронавирусниками будут забиты тропическими странами, а более северные страны, в том числе Украина и вся восточная Европа будут смотреться в таблицах не так плохо как предполагалось в том же марте.
yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску,щоб захистити оточуючих.