Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1492149314941495 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 241 Додано: Пон 06 лип, 2020 08:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 49 043

Нових - 543



Одужало - 21 703 (+327)

Загинуло - 1 262(+13)

Підозри - 95 315 (+680)



Вінницька область — 1 967 (+16)

Волинська область — 2 752 (+47)

Дніпропетровська область — 1 115 (0)

Донецька область — 681 (1)

Житомирська область — 1 468 (+7)

Закарпатська область — 3 375 (+54)

Запорізька область — 597 (0)

Івано-Франківська область — 2 700 (+45)

Кіровоградська область — 659 (+1)

м. Київ — 5 602 (+59)

Київська область — 2 789 (+15)

Львівська область — 6 301 (+104)

Луганська область — 84 (0)

Миколаївська область — 461 (+3)

Одеська область — 1 883 (+18)

Полтавська область — 324 (0)

Рівненська область — 4 190 (+82)

Сумська область — 321 (+4)

Тернопільська область — 2 101 (+32)

Харківська область — 2 371 (+23)

Херсонська область — 196 (0)

Хмельницька область — 842 (+3)

Чернівецька область — 5 018 (+16)

Черкаська область — 670 (+9)

Чернігівська область — 576 (+4)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6293 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 762 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51 ЛАД написав: Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса.

https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin



P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?

Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?

P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?



Демократы гоняют своих шестерок то под стену Трампа . Теперь мочат проплаченным митингом одно из здравомыслящих политика . Я о президенте Бразилии .

А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU

Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .

Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась . Демократы гоняют своих шестерок то под стену Трампа . Теперь мочат проплаченным митингом одно из здравомыслящих политика . Я о президенте Бразилии .А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 .Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась . Uppi Повідомлень: 96 З нами з: 22.04.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 10:02 Перу вышло на пятое место в списке выявленных коронавирусников.

Интересно, думаю, что этой зимой никто не предполагал, что ТОПы стран с коронавирусниками будут забиты тропическими странами, а более северные страны, в том числе Украина и вся восточная Европа будут смотреться в таблицах не так плохо как предполагалось в том же марте. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17537 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4286 раз. Подякували: 6911 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 10:36 Вкладчик1234 написав: shapo написав: только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами. только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.

Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин

у нас же Гетьманцев в Меморандумі з МВФ прописав , що йдем далі стопами докторши Смерть і робим 2й етап викошування системи Семашко.

у нас же Гетьманцев в Меморандумі з МВФ прописав , що йдем далі стопами докторши Смерть і робим 2й етап викошування системи Семашко. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50 centurionus написав: yanyura написав: На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:



Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих .

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378



С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.



Сравните с поведением украинцев, да хотя бы по сообщениям на этой ветке.



Перефразирую их основные посылы:

- Маски носят только трУсы!

- Коронавируса не существует, т.к. никто из моего круга им не заболел! Не позволю маской ограничивать мою свободу! На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.Сравните с поведением украинцев, да хотя бы по сообщениям на этой ветке.Перефразирую их основные посылы:

Наскільки я обізнаний, в Японії носять маски багато людей через поширену алергію на якусь рослину.

P.S. Кріптомерія японська. Багато інформації в неті. Наскільки я обізнаний, в Японії носять маски багато людей через поширену алергію на якусь рослину.P.S. Кріптомерія японська. Багато інформації в неті.



дівчата кажуть тому, що в поїзді смердять навіть бізнесмени, от щоб не нюхати смороди,

але раджу прослухати все відео дівчата кажуть тому, що в поїзді смердять навіть бізнесмени, от щоб не нюхати смороди,але раджу прослухати все відео https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1492149314941495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7042 1586012

ЛОБ Чет 02 лип, 2020 13:09