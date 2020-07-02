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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1493149414951496>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 49 043
Нових - 543

Одужало - 21 703 (+327)
Загинуло - 1 262(+13)
Підозри - 95 315 (+680)

Вінницька область — 1 967 (+16)
Волинська область — 2 752 (+47)
Дніпропетровська область — 1 115 (0)
Донецька область — 681 (1)
Житомирська область — 1 468 (+7)
Закарпатська область — 3 375 (+54)
Запорізька область — 597 (0)
Івано-Франківська область — 2 700 (+45)
Кіровоградська область — 659 (+1)
м. Київ — 5 602 (+59)
Київська область — 2 789 (+15)
Львівська область — 6 301 (+104)
Луганська область — 84 (0)
Миколаївська область — 461 (+3)
Одеська область — 1 883 (+18)
Полтавська область — 324 (0)
Рівненська область — 4 190 (+82)
Сумська область — 321 (+4)
Тернопільська область — 2 101 (+32)
Харківська область — 2 371 (+23)
Херсонська область — 196 (0)
Хмельницька область — 842 (+3)
Чернівецька область — 5 018 (+16)
Черкаська область — 670 (+9)
Чернігівська область — 576 (+4)
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  ЛАД написав:
Тысячи людей вышли на протесты против действий президента Бразилии Жаира Болсонару, который игнорирует пандемию коронавируса.

https://kurs.com.ua/novost/187615-v-brazilii-massovie-protesti-trebujut-karantin

P.s. Интересно, бразильцы тоже пророссийские по мыслям Trast'а?
Забота о жизнях и здоровье украинских граждан это пророссийская пропаганда?
:)


Демократы гоняют своих шестерок то под стену Трампа . Теперь мочат проплаченным митингом одно из здравомыслящих политика . Я о президенте Бразилии .
А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU
Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .
Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:02

Перу вышло на пятое место в списке выявленных коронавирусников.
Интересно, думаю, что этой зимой никто не предполагал, что ТОПы стран с коронавирусниками будут забиты тропическими странами, а более северные страны, в том числе Украина и вся восточная Европа будут смотреться в таблицах не так плохо как предполагалось в том же марте.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:36

  Вкладчик1234 написав:
  shapo написав:только экономика не позволяет ввести карантин по всей стране,ограничиваются нас.пунктами.

Скоро экономика подтолкнёт миллениалов и зумеров к изобретению "системы Семашко". Может хоть тогда перестанут закрывать целые города и страны со здоровыми людьми на карантин :)

у нас же Гетьманцев в Меморандумі з МВФ прописав , що йдем далі стопами докторши Смерть і робим 2й етап викошування системи Семашко.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50

  centurionus написав:
  yanyura написав:На мой взгляд, основная причина, почему японцы меньше пострадали от коронавируса:

Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53241378

С уважением относиться к другим людям, в большинстве абсолютно незнакомым. Пойти на личные ограничения, чтобы даже случайно не заразить другого человека.

Сравните с поведением украинцев, да хотя бы по сообщениям на этой ветке.

Перефразирую их основные посылы:
- Маски носят только трУсы!
- Коронавируса не существует, т.к. никто из моего круга им не заболел! Не позволю маской ограничивать мою свободу!

Наскільки я обізнаний, в Японії носять маски багато людей через поширену алергію на якусь рослину.
P.S. Кріптомерія японська. Багато інформації в неті.


дівчата кажуть тому, що в поїзді смердять навіть бізнесмени, от щоб не нюхати смороди,
але раджу прослухати все відео
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:12

  freeze написав:Перу вышло на пятое место в списке выявленных коронавирусников.
Интересно, думаю, что этой зимой никто не предполагал, что ТОПы стран с коронавирусниками будут забиты тропическими странами, а более северные страны, в том числе Украина и вся восточная Европа будут смотреться в таблицах не так плохо как предполагалось в том же марте.

Почекаємо осінь і зиму...

ps. Ну і ще можна почати більше тестів проводити... Га? Гроші пішли на дороги, ага, ну це ж основне ))) а на тестування і ліки вже нема грошей, дехфіцит буджета?
Ну, нічо, можна надрукувати )))
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:14

  yanyura написав:
  juristkostya написав:у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые.
Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.
Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.

Летом 99го я 3 месяца работал в Японии, в выходные ездил на экскурсии в электричках, пару раз был на пляжах, много ходил по Токио. Ни одного в маске не видел 8)
То, что они очень чистоплотные и не ручкаются-обнимаются-целуются при встрече - это да.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:23

  adeges написав:Все таки он передается в аэрозолях. Учитывая как доого Воз врал о бнсполезности масок, признание им этого факта - лишь вопрром времени.
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... scientists

Ну и? Переходим на противогазы?
Потому что обычные маски от аэрозолей вряд ли защищают.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU
Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .
Теперь опыты над детьми без согласия родителей .

Вот вы вроде взрослый человек, но очень уж наивный. Верить всему тому, что говорит "Тарас Юрист", но даже не удосужиться прочитать то, что лично он выложил под видео, не последовать его совету посмотреть "Порівняльну таблицю" (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=529212)...

Где в тексте законопроекта "вакцинация"? Где там же, что будет без согласия родителей? Посмотрите наконец-то "Порівняльну таблицю", чтобы убедиться, что все изменения по сравнению с существующим Законом лишь в том, что "законные представители пациентов до 14 лет" (а это родители или, при их осутствии, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры) имеют право (не обязанность!) назначать по собственному выбору, в случае режима ЧС или ЧП, ВП, уполномоченных лиц по своему/своим ребенку/детям.

С полным текстом законопроекта вы можете ознакомиться здесь - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=529097 или здесь - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 2341A.html

Вполне жизненная ситуация - дети на лето уехали "на деревню к бабушке", а в это время по стране вдруг объявлен карантин, общественный транспорт остановлен. Ребенок катаясь на велосипеде упал и сломал руку или случилось что-то более серьезное. Его надо госпитализовать и лечить/оперировать. Но врач не имеет право это делать без присутствия и личного согласия его родителей. А они в другом городе и приехать не могут. Что делать? Оставить ребенка без медицинской помощи? Так обязан поступить врач по существующему Закону, если не хочет попасть под суд за принятие необходимого, но противозаконного решения.
По законопроекту же родители (и только родители!) в такой ситуации имеют право назначить "уполномоченным лицом" бабушку, дедушку, тетю, дядю ребенка, да просто своего хорошего знакомого, чтобы тот на месте увидел ситуацию и, оценив ее, дал или не дал согласие на лечение/операцию.

Т.ч. не стоит, не разобравшись, кричать "Волки! Волки!" (это выражение из старинной сказочки, если что).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:51

  Uppi написав:А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU
Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .
Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась .


Очень правильно делают. :idea:
Асоциациальных родителей, наркоманов и алкоголиков лишают родительских прав и отстраняют от воспитания детей.
То же самое государство должно делать и с умственно недоразвитыми родителями, ограждающими своих детей от современной медицины. Бог дарит человеку ребенка, чтоб наполнить его жизнь любовью и заботой, вырастить здоровым и счастливым, а не издеваться над ним, лишая медицинской помощи, обрекая на мучения его и окружающих. Неплохо бы тоже лишать таких родительских прав и стерилизовать в виду умственной неполноценности и неспособности вырастить здоровое потомство.
Вакцинации уже 200 лет и человечество признало её огромную пользу и только люди, застрявшие на уровне развития первобытно-общинного человека выступают против и не стесняются публично это демонстрировать.
8) 8) 8)
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