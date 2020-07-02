juristkostya написав:у вас молодцы японцы, где маски носят симптомые.
Придется выделить и другое в той цитате, если без выделения не замечено:
Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих.
Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.
Летом 99го я 3 месяца работал в Японии, в выходные ездил на экскурсии в электричках, пару раз был на пляжах, много ходил по Токио. Ни одного в маске не видел То, что они очень чистоплотные и не ручкаются-обнимаются-целуются при встрече - это да.
Еще с помощью масок спасаются японцы от смога в мегаполисах.
Ну и? Переходим на противогазы? Потому что обычные маски от аэрозолей вряд ли защищают.
Противогазы некрасиво и не эстетично. Прикинь, тьолка пришла на свидание в противогазе. В моде будут скафандры. В скафандре видно лицо, он обтягивает фигуру, может увеличить грудь, бедра, подчеркнуть талию и сильнее возбудить ... Древние египтяне и индусы изображали же людей в скафандрах. Мода вернется.
Кучинелли написав:Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Я уже писал, что Зе и Ко будут тупарями, если не применят силу к неповиновавшимся, как это уже видели на примере мирных поджигателей и нигеров-наркоманов.Бездействие чревато переворотом, массой смертей, огромными убытками и т д.Дальше уговаривать вильнопадлу бесполезно и невозможно, только жесточайшие меры могут навести порядок в стране.
Сьогодні, 19 червня, Хмельницький міськрайонний суд розглянув адмінпротоколи щодо порушення карантинних вимог президентом України та ще шістьма особами. Серед них - голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет та міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В складених адмінпротоколах йдеться про те, що вони порушили під час робочого візиту президента до Хмельницького вимоги карантину. Попри заборону приймати клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування, високопосадовці зайшли до однієї із кав'ярень на Проскурівській і випили там кави.
На суд відповідачі не з'явилися.
Наразі справу очільника Хмельницької ОДА Дмитра Габінета суд вже розглянув та оголосив рішення, призначивши йому штраф за порушення правил карантину 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.
Адмінпротокол щодо міського голови Олександра Симчишина також розглянули. І за рішенням суду призначили 17 тисяч штрафу та 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.
Щодо рішення по адмінпротоколу на президента Володимира Зеленського - суд прийняв рішення звернутися до Голови Верховного суду,щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України. А вже Конституційний Суд має надати офіційне тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності.
Рішення суду в справи президента Зеленського сайт "Є" транслював в прямому ефірі на фейсбук сторінці.
На апелляцию дается 10 дней (если не ошибаюсь), т.е. если ее не было, 27 июня все вышеупомянутые должны были уже заплатить штрафы (кроме Президента). Кому-нибудь что-то известно о продолжении этой темы? Были ли решения о штрафах других лиц, кроме главы ОДА и городского головы? Уплачены ли штрафы, было ли обращение до Голови Верховного суду? Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...