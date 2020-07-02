Додано: Пон 06 лип, 2020 12:17

Сьогодні, 19 червня, Хмельницький міськрайонний суд розглянув адмінпротоколи щодо порушення карантинних вимог президентом України та ще шістьма особами. Серед них - голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет та міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В складених адмінпротоколах йдеться про те, що вони порушили під час робочого візиту президента до Хмельницького вимоги карантину. Попри заборону приймати клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування, високопосадовці зайшли до однієї із кав'ярень на Проскурівській і випили там кави.



На суд відповідачі не з'явилися.



Наразі справу очільника Хмельницької ОДА Дмитра Габінета суд вже розглянув та оголосив рішення, призначивши йому штраф за порушення правил карантину 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.



Адмінпротокол щодо міського голови Олександра Симчишина також розглянули. І за рішенням суду призначили 17 тисяч штрафу та 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.



Щодо рішення по адмінпротоколу на президента Володимира Зеленського - суд прийняв рішення звернутися до Голови Верховного суду,щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України. А вже Конституційний Суд має надати офіційне тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності.



Рішення суду в справи президента Зеленського сайт "Є" транслював в прямому ефірі на фейсбук сторінці.

Меня интересует продолжение следующего:На апелляцию дается 10 дней (если не ошибаюсь), т.е. если ее не было, 27 июня все вышеупомянутые должны были уже заплатить штрафы (кроме Президента). Кому-нибудь что-то известно о продолжении этой темы? Были ли решения о штрафах других лиц, кроме главы ОДА и городского головы? Уплачены ли штрафы, было ли обращение до Голови Верховного суду? Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...