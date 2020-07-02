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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1493149414951496

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 241
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:17

Меня интересует продолжение следующего:

Сьогодні, 19 червня, Хмельницький міськрайонний суд розглянув адмінпротоколи щодо порушення карантинних вимог президентом України та ще шістьма особами. Серед них - голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет та міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В складених адмінпротоколах йдеться про те, що вони порушили під час робочого візиту президента до Хмельницького вимоги карантину. Попри заборону приймати клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування, високопосадовці зайшли до однієї із кав'ярень на Проскурівській і випили там кави.

На суд відповідачі не з'явилися.

Наразі справу очільника Хмельницької ОДА Дмитра Габінета суд вже розглянув та оголосив рішення, призначивши йому штраф за порушення правил карантину 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.

Адмінпротокол щодо міського голови Олександра Симчишина також розглянули. І за рішенням суду призначили 17 тисяч штрафу та 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.

Щодо рішення по адмінпротоколу на президента Володимира Зеленського - суд прийняв рішення звернутися до Голови Верховного суду,щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України. А вже Конституційний Суд має надати офіційне тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності.

Рішення суду в справи президента Зеленського сайт "Є" транслював в прямому ефірі на фейсбук сторінці.

https://ye.ua/syspilstvo/49621_Yak_poka ... ntinu.html

На апелляцию дается 10 дней (если не ошибаюсь), т.е. если ее не было, 27 июня все вышеупомянутые должны были уже заплатить штрафы (кроме Президента). Кому-нибудь что-то известно о продолжении этой темы? Были ли решения о штрафах других лиц, кроме главы ОДА и городского головы? Уплачены ли штрафы, было ли обращение до Голови Верховного суду? Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:24

  yanyura написав:Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...


Надо по реестру судебных решений смотреть, по ФИО или по номеру дела или по какому то ключевому слову, например, название кафе.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Renee написав:
  Starikan написав:
  yanyura написав:Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих. Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.

Летом 99го я 3 месяца работал в Японии, в выходные ездил на экскурсии в электричках, пару раз был на пляжах, много ходил по Токио. Ни одного в маске не видел 8)
То, что они очень чистоплотные и не ручкаются-обнимаются-целуются при встрече - это да.


Еще с помощью масок спасаются японцы от смога в мегаполисах.
Китайцы а не японцы
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:26

Бубонная чума перекинулась из Монголии в Китай.
На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы.


https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0-%D1% ... rus-tco-dwЗображення

Исторически бубонная чума стала первой формой чумы, поддающейся лечению — первые вылеченные больные появились с изобретением противочумных вакцин и сывороток, а с внедрением в лечебную практику стрептомицина и других антибиотиков выздоравливают практически все больные, если лечение начато вовремя.
Чума лучше лечиться чем корона..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 06 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:29

  vladislavlvov написав:Бубонная чума перекинулась из Монголии в Китай.
На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы.


https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0-%D1% ... rus-tco-dwЗображення


Жду серию "чума против ковида" :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:39

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если какой то удод соединит патогентность короны со смертностью чумы тогда будет жесть..
а как по другому римский клуб собрался уменьшить количество людей..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42

  vladislavlvov написав:если какой то удод соединит патогентность короны со смертностью чумы тогда будет жесть..
а как по другому римский клуб собрался уменьшить количество людей..

На моменте мы видим чуму только в СМИ. Пока "горы трупов" не подвезли.

А помните, как постили видео из больниц и похоронных бюро? Или как люди падали замертво на улицах? Ну и где это всё сейчас? :)
Украина - богатая страна!
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