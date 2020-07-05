Сьогодні, 19 червня, Хмельницький міськрайонний суд розглянув адмінпротоколи щодо порушення карантинних вимог президентом України та ще шістьма особами. Серед них - голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет та міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. В складених адмінпротоколах йдеться про те, що вони порушили під час робочого візиту президента до Хмельницького вимоги карантину. Попри заборону приймати клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування, високопосадовці зайшли до однієї із кав'ярень на Проскурівській і випили там кави.
На суд відповідачі не з'явилися.
Наразі справу очільника Хмельницької ОДА Дмитра Габінета суд вже розглянув та оголосив рішення, призначивши йому штраф за порушення правил карантину 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.
Адмінпротокол щодо міського голови Олександра Симчишина також розглянули. І за рішенням суду призначили 17 тисяч штрафу та 420 гривень судового збору. Рішення суду поки не набуло законної сили та може бути оскаржене.
Щодо рішення по адмінпротоколу на президента Володимира Зеленського - суд прийняв рішення звернутися до Голови Верховного суду,щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України. А вже Конституційний Суд має надати офіційне тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності.
Рішення суду в справи президента Зеленського сайт "Є" транслював в прямому ефірі на фейсбук сторінці.
На апелляцию дается 10 дней (если не ошибаюсь), т.е. если ее не было, 27 июня все вышеупомянутые должны были уже заплатить штрафы (кроме Президента). Кому-нибудь что-то известно о продолжении этой темы? Были ли решения о штрафах других лиц, кроме главы ОДА и городского головы? Уплачены ли штрафы, было ли обращение до Голови Верховного суду? Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...
yanyura написав:Японці почали носити маски більше 100 років тому, під час епідемії "іспанки", що почалася у 1919 році, і по суті вони їх і не знімали. Тому що в Японії прийнято, що якщо у людини кашель або нежить, то вона одягає маску, щоб захистити оточуючих. Т.е. носят все, не только симптомные. Но кашляющие и с насморком особенно.
Летом 99го я 3 месяца работал в Японии, в выходные ездил на экскурсии в электричках, пару раз был на пляжах, много ходил по Токио. Ни одного в маске не видел То, что они очень чистоплотные и не ручкаются-обнимаются-целуются при встрече - это да.
Еще с помощью масок спасаются японцы от смога в мегаполисах.
Исторически бубонная чума стала первой формой чумы, поддающейся лечению — первые вылеченные больные появились с изобретением противочумных вакцин и сывороток, а с внедрением в лечебную практику стрептомицина и других антибиотиков выздоравливают практически все больные, если лечение начато вовремя. Чума лучше лечиться чем корона..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 06 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Вкладчик1234 на новый Год и корона проходила как китайские игры в песочек.. помню репортаж от 2 января от тсн про пару смертей от короны.. чума конечно лучше с помощью карантина очень быстро локализуется..
чубайс о катастрофическом сценарии перенаселении планеты и планах римского клуба
Uppi написав:А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить . Теперь опыты над детьми без согласия родителей .
Вот вы вроде взрослый человек, но очень уж наивный. Верить всему тому, что говорит "Тарас Юрист", но даже не удосужиться прочитать то, что лично он выложил под видео, не последовать его совету посмотреть "Порівняльну таблицю" (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=529212)...
Где в тексте законопроекта "вакцинация"? Где там же, что будет без согласия родителей? Посмотрите наконец-то "Порівняльну таблицю", чтобы убедиться, что все изменения по сравнению с существующим Законом лишь в том, что "законные представители пациентов до 14 лет" (а это родители или, при их осутствии, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры) имеют право (не обязанность!) назначать по собственному выбору, в случае режима ЧС или ЧП, ВП, уполномоченных лиц по своему/своим ребенку/детям.
Вполне жизненная ситуация - дети на лето уехали "на деревню к бабушке", а в это время по стране вдруг объявлен карантин, общественный транспорт остановлен. Ребенок катаясь на велосипеде упал и сломал руку или случилось что-то более серьезное. Его надо госпитализовать и лечить/оперировать. Но врач не имеет право это делать без присутствия и личного согласия его родителей. А они в другом городе и приехать не могут. Что делать? Оставить ребенка без медицинской помощи? Так обязан поступить врач по существующему Закону, если не хочет попасть под суд за принятие необходимого, но противозаконного решения. По законопроекту же родители (и только родители!) в такой ситуации имеют право назначить "уполномоченным лицом" бабушку, дедушку, тетю, дядю ребенка, да просто своего хорошего знакомого, чтобы тот на месте увидел ситуацию и, оценив ее, дал или не дал согласие на лечение/операцию.
Т.ч. не стоит, не разобравшись, кричать "Волки! Волки!" (это выражение из старинной сказочки, если что).
Цитата из проекта "Якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа дає відмову від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, для врятування та збереження його життя рішення про таке втручання може бути ухвалене комісією або консиліумом лікарів у закладі охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування пацієнта, у разі неможливості скликання консиліуму – лікарем, який надає медичну допомогу." Отсутствие Вакцины может быть признана как "за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта"?
Uppi написав:А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить . Теперь опыты над детьми без согласия родителей . Собственно вся эта короно бесия для этого и затевалась .
Очень правильно делают. Асоциациальных родителей, наркоманов и алкоголиков лишают родительских прав и отстраняют от воспитания детей. То же самое государство должно делать и с умственно недоразвитыми родителями, ограждающими своих детей от современной медицины. Бог дарит человеку ребенка, чтоб наполнить его жизнь любовью и заботой, вырастить здоровым и счастливым, а не издеваться над ним, лишая медицинской помощи, обрекая на мучения его и окружающих. Неплохо бы тоже лишать таких родительских прав и стерилизовать в виду умственной неполноценности и неспособности вырастить здоровое потомство. Вакцинации уже 200 лет и человечество признало её огромную пользу и только люди, застрявшие на уровне развития первобытно-общинного человека выступают против и не стесняются публично это демонстрировать.
Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.