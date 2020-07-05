yanyura написав:

Uppi написав: А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 . https://www.youtube.com/watch?v=14_aB8Yv7NU

Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .

Теперь опыты над детьми без согласия родителей . А между прочим в Раде собираются принять закон по которому вакцинировать детей можно без разрешения родителей Законопроект № 3625 .Родил ребенка , а далее не твоя заботы мы опыты медицинские будем ставить .Теперь опыты над детьми без согласия родителей .

лично он

его совету

Вот вы вроде взрослый человек, но очень уж наивный. Верить всему тому, что говорит "Тарас Юрист", но даже не удосужиться прочитать то, чтовыложил под видео, не последоватьпосмотреть "Порівняльну таблицю" ()...Где в тексте законопроекта "вакцинация"? Где там же, что будет без согласия родителей? Посмотрите наконец-то "Порівняльну таблицю", чтобы убедиться, что все изменения по сравнению с существующим Законом лишь в том, что "законные представители пациентов до 14 лет" (а это родители или, при их осутствии, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры) имеют право (не обязанность!) назначать по собственному выбору, в случае режима ЧС или ЧП, ВП, уполномоченных лиц по своему/своим ребенку/детям.С полным текстом законопроекта вы можете ознакомиться здесь -или здесь -Вполне жизненная ситуация - дети на лето уехали "на деревню к бабушке", а в это время по стране вдруг объявлен карантин, общественный транспорт остановлен. Ребенок катаясь на велосипеде упал и сломал руку или случилось что-то более серьезное. Его надо госпитализовать и лечить/оперировать. Но врач не имеет право это делать без присутствия и личного согласия его родителей. А они в другом городе и приехать не могут. Что делать? Оставить ребенка без медицинской помощи? Так обязан поступить врач по существующему Закону, если не хочет попасть под суд за принятие необходимого, но противозаконного решения.По законопроекту же родители (и только родители!) в такой ситуации имеют право назначить "уполномоченным лицом" бабушку, дедушку, тетю, дядю ребенка, да просто своего хорошего знакомого, чтобы тот на месте увидел ситуацию и, оценив ее, дал или не дал согласие на лечение/операцию.Т.ч. не стоит, не разобравшись, кричать "Волки! Волки!" (это выражение из старинной сказочки, если что).