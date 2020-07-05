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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1494149514961497

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:01

  Uppi написав:Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.

Слуги народа - детектед. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Отсутствие Вакцины может быть признана как "за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта"?


Нет конечно.
Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии.
Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:46

  Вкладчик1234 написав:
  vladislavlvov написав:если какой то удод соединит патогентность короны со смертностью чумы тогда будет жесть..
а как по другому римский клуб собрался уменьшить количество людей..

На моменте мы видим чуму только в СМИ. Пока "горы трупов" не подвезли.

А помните, как постили видео из больниц и похоронных бюро? Или как люди падали замертво на улицах? Ну и где это всё сейчас? :)

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:52

  freeze написав:В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.


мож там маскарад просто, раз коронавируса нет :)
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