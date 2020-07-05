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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:01
Uppi написав:
Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.
Слуги народа - детектед.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:38
Uppi написав:Отсутствие Вакцины может быть признана как "за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта"?
Нет конечно.
Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии.
Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:46
Вкладчик1234 написав: vladislavlvov написав:
если какой то удод соединит патогентность короны со смертностью чумы тогда будет жесть..
а как по другому римский клуб собрался уменьшить количество людей..
На моменте мы видим чуму только в СМИ. Пока "горы трупов" не подвезли.
А помните, как постили видео из больниц и похоронных бюро? Или как люди падали замертво на улицах? Ну и где это всё сейчас?
вірус ослаб
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47
В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:52
freeze написав:
В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.
мож там маскарад просто, раз коронавируса нет
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