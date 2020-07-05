Uppi написав:Отсутствие Вакцины может быть признана как "за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта"?
Нет конечно. Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии. Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.
Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300. Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.
Uppi Откуда вы вообще взяли "Вакцина", "Вакцинация"?
Ни в тексте законопроекта, ни в том ролике от "Тараса Юриста", ни в тексте Петиции, слова "вакцина, вакцинация" абсолютно отсутствует в любом виде, падежах, как часть речи. Присутствуют они только в ваших постах. Может не стоит выдавать свои желания за часть официального документа?
Нынешняя власть сделала уже много нелепого, глупого, но приводимой вами "черной кошки" нет в этом документе.
Кстати, ваша
Цитата из проекта "Якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа дає відмову від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, для врятування та збереження його життя рішення про таке втручання може бути ухвалене комісією або консиліумом лікарів у закладі охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування пацієнта, у разі неможливості скликання консиліуму – лікарем, який надає медичну допомогу."
имеется в действующем Законе (читайте "Порівняльну таблицю", ссылку на нее я привел):
Стаття 43. Згода на медичне втручання ... Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників. ...
{Частина друга статті 43 в редакції Закону № 5081-VI від 05.07.2012}
freeze написав:..... Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии. Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.
Объяснять можно, когда человек чего-то не понимает (не знает) и хочет разобраться. Если у человека есть "своё мнение" и он всё, что можно и нельзя, под него подгоняет, то объяснять бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Во всех случаях штраф 17 000 грн. + судебный сбор 420,4 грн., везде 10 дней на апелляцию. Но главного - уплатили ли эти люди штрафы, в реестре нет.
- По Зеленскому:
постановив:
Звернутись до Голови Верховного Суду щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.
Провадження по справі про адміністративне правопорушення № 686/14709/20 відносно ОСОБА_1 про притягнення до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП зупинити.