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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1495149614971498>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:01

  Uppi написав:Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.

Слуги народа - детектед. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Отсутствие Вакцины может быть признана как "за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта"?


Нет конечно.
Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии.
Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:46

  Вкладчик1234 написав:
  vladislavlvov написав:если какой то удод соединит патогентность короны со смертностью чумы тогда будет жесть..
а как по другому римский клуб собрался уменьшить количество людей..

На моменте мы видим чуму только в СМИ. Пока "горы трупов" не подвезли.

А помните, как постили видео из больниц и похоронных бюро? Или как люди падали замертво на улицах? Ну и где это всё сейчас? :)

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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:52

  freeze написав:В Туркмении, где официально коронавируса нет, расширяют масочный режим: несколько дней назад маски обязали носить врачей и сотрудников торговых центров, сегодня - таксистов.


мож там маскарад просто, раз коронавируса нет :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.
Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42

Uppi
Откуда вы вообще взяли "Вакцина", "Вакцинация"?

Ни в тексте законопроекта, ни в том ролике от "Тараса Юриста", ни в тексте Петиции, слова "вакцина, вакцинация" абсолютно отсутствует в любом виде, падежах, как часть речи. Присутствуют они только в ваших постах. Может не стоит выдавать свои желания за часть официального документа?

Нынешняя власть сделала уже много нелепого, глупого, но приводимой вами "черной кошки" нет в этом документе.

Кстати, ваша
Цитата из проекта "Якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа дає відмову від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, для врятування та збереження його життя рішення про таке втручання може бути ухвалене комісією або консиліумом лікарів у закладі охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування пацієнта, у разі неможливості скликання консиліуму – лікарем, який надає медичну допомогу."


имеется в действующем Законе (читайте "Порівняльну таблицю", ссылку на нее я привел):
Стаття 43. Згода на медичне втручання
...
Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.
...

{Частина друга статті 43 в редакції Закону № 5081-VI від 05.07.2012}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#n202

А еще раньше, с момента принятия Закона "19.11.1992" и вплоть до "16.01.2012" формулировка была такой:
У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є
наявною, згода хворого або його законних представників на медичне
втручання не потрібна.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280 ... 21119#Text

но я не вижу вашего возмущения из-за этого.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 06 лип, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:52

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.

Слуги народа - детектед. :lol:

Это Вы о ком?
Об Uppi или о Libo? По-моему, они оба к слугам никак не относятся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:56

  freeze написав:.....
Прямая угроза жизни это когда у человека в самое ближайшее время есть перспективы оказаться на кладбище - острый аппендицит и панкреатит, заражение крови, столбняк, ботулизм, открытый перелом с обильным кровотечением, бессознательное состояние после аварии.
Причем здесь вакцины притянуты, вообще непонятно.

Объяснять можно, когда человек чего-то не понимает (не знает) и хочет разобраться.
Если у человека есть "своё мнение" и он всё, что можно и нельзя, под него подгоняет, то объяснять бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:43

  freeze написав:
  yanyura написав:Я не нашел в Инете, хотя, может плохо искал...


Надо по реестру судебных решений смотреть, по ФИО или по номеру дела или по какому то ключевому слову, например, название кафе.

Воспользовался вашим советом (поиск по Единому реестру судебных решений), нашел решения судьи о наложении штрафов на
- хозяина кафе Мельниченко (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89930231), - руководителя офиса ПУ Ермака (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89930127),
- первого замглавы администрации ПУ (так в тексте) Трофимова (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89930233),
- зам. министра Ляшко (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89930238).

Во всех случаях штраф 17 000 грн. + судебный сбор 420,4 грн., везде 10 дней на апелляцию. Но главного - уплатили ли эти люди штрафы, в реестре нет.

- По Зеленскому:
постановив:

Звернутись до Голови Верховного Суду щодо скликання Пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення частини 1 статі 105 Конституції України: «Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень», в аспекті можливості притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Провадження по справі про адміністративне правопорушення № 686/14709/20 відносно ОСОБА_1 про притягнення до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП зупинити.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89930120

Опять же, неизвестно, было ли обращение в ВСУ и его результат.

Т.ч. вопрос остается открытым.
yanyura
 
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