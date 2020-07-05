Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42

тексте законопроекта

ролике от "Тараса Юриста"

тексте Петиции

Цитата из проекта "Якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа дає відмову від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, для врятування та збереження його життя рішення про таке втручання може бути ухвалене комісією або консиліумом лікарів у закладі охорони здоров’я, що забезпечує медичне обслуговування пацієнта, у разі неможливості скликання консиліуму – лікарем, який надає медичну допомогу."

Стаття 43. Згода на медичне втручання

...

Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.

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{Частина друга статті 43 в редакції Закону № 5081-VI від 05.07.2012}

У невідкладних випадках , коли реальна загроза життю хворого є

наявною, згода хворого або його законних представників на медичне

втручання не потрібна .

Откуда вы вообще взяли "Вакцина", "Вакцинация"?Ни в, ни в том, ни в, слова "вакцина, вакцинация" абсолютно отсутствует в любом виде, падежах, как часть речи. Присутствуют они только в ваших постах. Может не стоит выдавать свои желания за часть официального документа?Нынешняя власть сделала уже много нелепого, глупого, но приводимой вами "черной кошки" нет в этом документе.Кстати, вашаимеется в действующем Законе (читайте "Порівняльну таблицю", ссылку на нее я привел):А еще раньше, с момента принятия Закона "19.11.1992" и вплоть до "16.01.2012" формулировка была такой:но я не вижу вашего возмущения из-за этого.