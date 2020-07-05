Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1495149614971498 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 242 Додано: Пон 06 лип, 2020 20:04

На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор (На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор

https://kurs.com.ua/novost/187859-u-bolnih-v-ukraine-koronavirus-protekaet-legche Новое объяснение: Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16788 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 20:05 ЛАД написав: _Mykola_ написав: Uppi написав: Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться. Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.

Слуги народа - детектед. Слуги народа - детектед.

Это Вы о ком?

Об Uppi или о Libo? По-моему, они оба к слугам никак не относятся. Это Вы о ком?Обили о? По-моему, они оба к слугам никак не относятся.

Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. _Mykola_ Повідомлень: 3817 З нами з: 09.02.09 Подякував: 537 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 20:26 freeze написав: Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.

Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день. Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.

Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох. Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох. Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4306 З нами з: 03.12.14 Подякував: 577 раз. Подякували: 723 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 20:43 Мизантрóп написав: freeze написав: Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.

Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день. Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.

Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох. Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох.

Для короны разве не нужно наоборот ослаблять иммунитет? Хотя, для ВИЧ, вроде бы тоже ослабляют Для короны разве не нужно наоборот ослаблять иммунитет? Хотя, для ВИЧ, вроде бы тоже ослабляют safonovstanislav Повідомлень: 2832 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:28 _Mykola_ написав: Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.



Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.

Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза.

И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза.И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. Libo 2

Повідомлень: 8218 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 4011 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:35 Libo написав: _Mykola_ написав: Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.



Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.

Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза.

И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза.И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет.



А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения? А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения? zРадио

Повідомлень: 6481 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1100 раз. Подякували: 2511 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:46 zРадио написав: А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения? А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения?



От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный.Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. Libo 2

Повідомлень: 8218 З нами з: 14.11.11 Подякував: 346 раз. Подякували: 4011 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1495149614971498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7043 1586369

ЛОБ Пон 06 лип, 2020 15:31