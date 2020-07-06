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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1495149614971498

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:04

Новое объяснение:
На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор (На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор

https://kurs.com.ua/novost/187859-u-bolnih-v-ukraine-koronavirus-protekaet-legche
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:05

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Я бы людей с таким мнением стерилизовала в первую очередь . От такого шлака нужно избавляться.

Слуги народа - детектед. :lol:

Это Вы о ком?
Об Uppi или о Libo? По-моему, они оба к слугам никак не относятся.

Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:26

  freeze написав:Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.
Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.

Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:43

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300.
Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.

Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох.

Для короны разве не нужно наоборот ослаблять иммунитет? Хотя, для ВИЧ, вроде бы тоже ослабляют
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:28

  _Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. :twisted:


Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.
Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. :P
И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:35

  Libo написав:
  _Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. :twisted:


Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.
Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. :P
И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. :?


А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:46

  zРадио написав:А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения? :mrgreen:


От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. :!: Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:58

  Libo написав:
  _Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. :twisted:


Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.
Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. :P
И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. :?

Это называется нацизм. Нарисуйте себе на лбу свастику, чтоб все видели, что вы из рассы суперлюдей, а все вокруг "некачественные люди"

Люди из других наций тоже немало чудят, и есть свои обзывалки друг для друга для разных наций. Только они на других языках, которых вы не знаете, а знаете только русский
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:21

  safonovstanislav написав: на других языках, которых вы не знаете, а знаете только русский


Друг, тут ты не угадал. Я несколько языков знаю. Пару таких, что ты и названия такиех наверно не слышал. :? Филолог. Философ. Поэт. Финансист. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правительство Израиля приняло в понедельник решение о немедленном закрытии спортивных залов, баров, клубов, в связи с ростом числа зараженных COVID-19

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса. Например, в Андалусии закрыты более 50 пляжей, из них почти 30 - в Малаге.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Пон 06 лип, 2020 15:31
ЛОБ

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